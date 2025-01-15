Suriye Elektrik Bakanı Yeni Şafak'a konuştu: Elektrik için PKK/YPG temizlenmeli

Suriye’deki devrik rejimin ülkeye en çok zarar verdiği alanlardan biri de elektrik santralleri ve alt yapı sistemleri oldu. 8 Aralık devriminin ardından göreve gelen geçiş hükümeti, elektrik iletim hatlarında ilk etapta 40 milyar dolarlık hasar tespit etti. Ülkede önemli bir sorun olan elektrikle ilgili atılacak adımları Yeni Şafak'a değerlendiren Suriye Geçiş Hükümeti Elektrik Bakanı Ömer Şakruk, "Göreve geldiğimizde 2 saat olan günlük elektrik kullanımını 4 saate çıkardık. Esed rejimi yoğun bombardımanlar sonucu her yerde olduğu gibi İdlib'te de elektrik sistemlerini tahrip etmişti, bu yüzden İdlib'de elektrik kullanımı hiç yoktu. İdlib’de yaptığımız onarımlarla birlikte elektrik kullanımını 24 saate çıkarttık. Suriye genelinde 24 saatlik aşamaya gelmemiz de biraz zaman alacak ancak Biz Suriye halkına 24 saat elektrik ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu hedefimize 5 yıl içerisinde ulaşacağız" dedi. PKK/YPG/SDG işgali altında bölgelerden gelen gaz sorununun çözülmesi ve Halep Termik Santrali'nin şebekeye bağlanması gerektiğini vurgulayan Şakrak, "Tişrin Barajı bölgesinde yaşanan çatışmalar sonucu YPG/PKK güçleri baraja çok büyük zararlar veriyor. Dağıtımı yeniden yapılandırmamız için bölgenin YPG’den temizlenmesi gerekiyor" diye konuştu.