Şartlar düzelirse dönüş hızlanır

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Suriye’nin rejim sonrası yeniden yapılanma süreci ile ilgili analizler içeren “Suriye’ye Geri Göç ve Yerinden Edilenler” raporunu hazırladı. Saha çalışmalarından elde edilen bulgular neticesinde hazırlanan rapor, geri dönüş sürecindeki ailelerin karşılaştığı zorlukları gözler önüne seriyor. Altyapı eksiklikleri, mayın tehdidi, elektrik, su ve gıda gibi temel hizmetlere sınırlı erişim, güvenli geri dönüşü engellemekle birlikte ve yeniden yapılanma çabalarını yavaşlatıyor. Suriye’de temel insani ihtiyaçlara erişimde de büyük zorluklar yaşanıyor.

Raporda yer alan bilgilere göre, elektrik ve su gibi temel hizmetlerin sağlanmasındaki yetersizlik, halkın yaşam koşullarını zorlaştırıyor. Yakıt eksikliği ise gıda fiyatlarının ciddi ölçüde yükselmesine ve özellikle kış aylarında ısınma sorununun halkı derinden etkilenmesine neden oluyor. Yoğun yıkımın neden olduğu barınma sorununun çözülmesi için güvenli ve sürdürülebilir konut projeleri geliştirilmesi gerektiği vurgulanan raporda, yerinden edilmiş kişilerin ve mültecilerin geri dönüşünü desteklemek için kalıcı konut projelerinin öncelikli olarak ele alınması gerektiğine yer verildi. Ggeçici barınma alanlarının daha işlevsel hale getirilmesi ve afetlere dayanıklı yapıların inşa edilmesi, toplumsal istikrarın sağlanmasına katkı sunacağına dikkat çekildi.