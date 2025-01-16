YPG silah bırakmazsa acı sondan kurtulamaz

Suriye'deki gelişmelere değinen Erdoğan, muhalefeti eleştirdi.

“Mazlumların tepesine bomba yağarken bu çatı altında grup toplantısında ‘Ne bayır kaldı ne bucak’ diyerek Esed’in işlediği zulümleri bile kendi hükumetine ve ülkesine fatura edenlerin utancı işte bu yüzdendir”

vurgusu yapan Erdoğan şöyle devam etti: “Suriye meselesinde öyle pervasız, öyle vicdansız, öyle siyaseten ahlak dışı cümleler kurdular ki bugün konuşmaya yüzleri dahi yok. Hırçınlaşmalarının, seviyeyi daha da düşürmelerinin sebebi işte bundandır.