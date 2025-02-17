Moskova'dan Washington'a bir jest daha: Tutuklu ABD vatandaşı serbest bırakıldı

Rusya, 11 Şubat'ta Marc Fogel'in ardından bir ABD'li tutsağı daha serbest bıraktı.
Son günlerde Rusya-ABD ilişkilerinde ılık rüzgarlar eserken iki ülke arasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rusya'da 7 Şubat'ta gözaltına alınan ve uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklanan ABD vatandaşı serbest bırakıldı. Bu hamleyle Moskova ile Washington arasındaki gerginliğin azaltılmasının hedeflendiği kaydedildi. Beyaz Saray, 11 Şubat'ta, Rusya'nın, 2021 yılından bu yana tutuklu bulunan ABD vatandaşı Marc Fogel'i "iyi niyet göstergesi" olarak serbest bıraktığını açıklamıştı.
Rusya
'da ay başında uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan
ABD
vatandaşı
Kalob Byers
'in serbest bırakıldığı bildirildi.
Rus basınında yer alan haberlere göre, 7 Şubat'ta Moskova'daki
Vnukovo Havalimanı
'nda gözaltına alınan ve uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklanan 28 yaşındaki Byers, serbest bırakıldı.
Amaç gerginliği azaltmak
Amaç gerginliği azaltmak
Byers, dün gece ABD'nin
Moskova Büyükelçiliği
'ne teslim edildi.
Bu hamleyle, ABD ve Rusya heyetlerinin
Rusya-Ukrayna Savaşı
'nın sona erdirilebilmesine yönelik
Suudi Arabistan
'da yarın yapacağı görüşme öncesi, Moskova ile Washington arasındaki gerginliğin azaltılmasının hedeflendiği kaydedildi.
"Bazı olaylar değerlendirilebilir"
"Bazı olaylar değerlendirilebilir"
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
, Byers'in serbest bırakılmasına ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, Moskova yönetiminin, Suudi Arabistan'daki muhtemel görüşmelerde "Rus-Amerikan ilişkilerinin tüm karmaşık yapısının yeniden kurulmasını" görüşmeyi beklediğini, "bu nedenle bazı olayların bu bağlamda değerlendirilebileceğini" söylemişti.
Rusya, ABD vatandaşı Fogel'i de serbest bırakmıştı
Rusya, ABD vatandaşı Fogel'i de serbest bırakmıştı
Beyaz Saray, 11 Şubat'ta, Rusya'nın, 2021 yılından bu yana tutuklu bulunan ABD vatandaşı Marc Fogel'i "iyi niyet göstergesi" olarak serbest bıraktığını açıklamıştı.
Fogel, Ağustos 2021'de Rusya'ya girişinde uyuşturucu bulundurmak suçlamasıyla havalimanında gözaltına almış ve çıkarıldığı mahkemece 14 yıl hapse mahkum edilmişti.
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