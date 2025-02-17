Moskova'dan Washington'a bir jest daha: Tutuklu ABD vatandaşı serbest bırakıldı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

, Byers'in serbest bırakılmasına ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, Moskova yönetiminin, Suudi Arabistan'daki muhtemel görüşmelerde "Rus-Amerikan ilişkilerinin tüm karmaşık yapısının yeniden kurulmasını" görüşmeyi beklediğini, "bu nedenle bazı olayların bu bağlamda değerlendirilebileceğini" söylemişti.