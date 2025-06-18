Müzakere masası yeniden kuruluyor: İran uçakları Umman'a gitti

İran'dan kalkan 3 uçağın daha önce ABD ile yürütülen nükleer müzakerelerde arabuluculuk eden Umman'a gitmesi dikkati çekti.

İran veya Umman'dan Maskat'a inen uçaklara ve bu uçaklarda müzakere heyeti olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.