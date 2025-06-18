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Müzakere masası yeniden kuruluyor: İran uçakları Umman'a gitti

Müzakere masası yeniden kuruluyor: İran uçakları Umman'a gitti

18:3518/06/2025, Çarşamba
G: 18/06/2025, Çarşamba
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Altı gündür İsrail ile savaşan İran'a ait üç uçak, daha önce ABD ile Tahran arasında gerçekleştirilen müzakerelerde arabuluculuk yapan Umman'ın başkenti Maskat'a gitti. Bu uçaklarda müzakere heyeti olduğu iddia edilse de henüz resmi bir açıklama yok. ABD Başkanı Trump, bugün İran'ın kendileriyle müzakere etmek istediğini dillendirmişti.

"Flight Radar" sitesindeki haritaya göre, İran'ın güneyinden kalkan 3 ayrı uçak Maskat Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçaklardan biri Cumhurbaşkanlığının

Uluslararası basında çıkan haberde, Maskat'a giden uçaklardan birinin İran Cumhurbaşkanlığına ait olduğu kaydedildi.

Umman detayı dikkat çekici

İran'dan kalkan 3 uçağın daha önce ABD ile yürütülen nükleer müzakerelerde arabuluculuk eden Umman'a gitmesi dikkati çekti.

Müzakere olacak mı?

İran veya Umman'dan Maskat'a inen uçaklara ve bu uçaklarda müzakere heyeti olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Trump, "İran müzakere istiyor" demişti

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İran'ın Washington ile müzakere etmek istediğini söylemişti.

İsrail'in saldırılarının başladığı 13 Haziran'dan bu yana İran hava sahası uçuşlara kapalıydı ve ülkedeki yerel hava yolları uçuşlarına ara vermişti.



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