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Nasrallah'ın geçici olarak gizli bir yere gömüldü

Nasrallah'ın geçici olarak gizli bir yere gömüldü

Zeynep Karçığa
14:004/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Hasan Nasrallah
Hasan Nasrallah

Hizbullah'a yakın bir kaynak Cuma günü yaptığı açıklamada Hasan Nasrallah'ın, İsrail'in büyük bir cenaze törenini hedef alacağı endişesiyle, geçici olarak gizli bir yere gömüldüğünü söyledi.

AFP'ye konuşan kaynak, "Hasan Nasrallah, koşullar halka açık bir cenaze töreni yapılmasına elverişli hale gelene kadar geçici olarak gömüldü" dedi.


Kaynak, "İsrail'in cenazeye katılanları ve
Nasrallah
'ın gömüldüğü yeri hedef alması endişesi sebebiyle halka açık bir
cenaze töreni düzenlemenin imkansız
olduğunu" belirtti.


ABD garanti etmeli

Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan Lübnanlı bir yetkili, Hizbullah'ın üst düzey Lübnanlı yetkililer aracılığıyla ABD'den "İsrail'in halka açık bir cenazeyi hedef almayacağına dair garanti istediğini" ancak böyle bir garanti alamadığını ifade etti.



Ne olmuştu?

Hizbullah Hasan Nasrallah'ın soykırımcı terör devleti İsrail'in Lübnan'ın başkenti
Beyrut
'a düzenlediği saldırıda öldürüldüğünü doğruladı. Yapılan açıklamada "İsrail'e karşı savaşmaya devam edeceğiz" denildi.

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım.


Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi sonrası açıklama yaptı. Kasım, "Grup bir kardeşini, bir liderini kaybetti" dedi. Kasım, ''Yolumuz sadece Nasrallah tarafından korunmuyordu. Hizbullah bu yolda yürümeye, hedeflerine ulaşmaya devam edecektir. Komuta grubuyla, liderleriyle devam edecektir. Kardeşlerimiz çabalarına devam etmektedir'' dedi.



Terör devleti İsrail’den Lübnan’a yeni saldırı: Nasrallah'ın halefine suikast

Terör devleti İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısında, Hizbullah'ın yeni lideri olduğu belirtilen Haşim Seyfettin'i hedef aldı. İsrail basını, Seyfettin'in öldürüldüğünü öne sürdü. Öte yandan Reuters Haber Ajansı, saldırının Hizbullah eski lideri Hasan Nasrallah’a düzenlenen saldırıdan daha büyük bir saldırı olduğunu yazdı.


İsrail Lübnan'da 2006'da aldığı hezimeti yaşayacak mı: Enkazdan ağzında mavi emziğiyle çıkan kız çocuğu Siyonist'in yenildiğini haykırıyordu

Terör devleti İsrail'e ait askeri araçlar, kara saldırıları çerçevesinde, Lübnan sınırına giriş yaptı. Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam bin 273 kişi öldü. İsrail, 2006 yılında da benzer saldırıları Lübnan'a gerçekleştirmiş, ancak hezimete uğramıştı. Ersin Çelik Yeni Şafak’te yayınlanan bugünkü yazısında, 2006’da bombalanan bir evin enkazından ağzında mavi emziğiyle çıkan kız çocuğun İsrail’in yenildiğini ilan ettiğini hatırlatırken, günümüze dair şu soruyu dile getirdi: Zihnen İran’ın kontrolünde olan kadim İslam şehirleri; Beyrut, San’a, Bağdat ve Şam şehirlerinin akıbeti ne olacak?

#Hasan Nasrallah
#Lübnan
#İsrail

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