Nasrallah'ın geçici olarak gizli bir yere gömüldü

Hizbullah'a yakın bir kaynak Cuma günü yaptığı açıklamada Hasan Nasrallah'ın, İsrail'in büyük bir cenaze törenini hedef alacağı endişesiyle, geçici olarak gizli bir yere gömüldüğünü söyledi.
AFP'ye konuşan kaynak, "Hasan Nasrallah, koşullar halka açık bir cenaze töreni yapılmasına elverişli hale gelene kadar geçici olarak gömüldü" dedi.
ABD garanti etmeli
Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan Lübnanlı bir yetkili, Hizbullah'ın üst düzey Lübnanlı yetkililer aracılığıyla ABD'den "İsrail'in halka açık bir cenazeyi hedef almayacağına dair garanti istediğini" ancak böyle bir garanti alamadığını ifade etti.
Ne olmuştu?
Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama
Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi sonrası açıklama yaptı. Kasım, "Grup bir kardeşini, bir liderini kaybetti" dedi. Kasım, ''Yolumuz sadece Nasrallah tarafından korunmuyordu. Hizbullah bu yolda yürümeye, hedeflerine ulaşmaya devam edecektir. Komuta grubuyla, liderleriyle devam edecektir. Kardeşlerimiz çabalarına devam etmektedir'' dedi.
Terör devleti İsrail’den Lübnan’a yeni saldırı: Nasrallah'ın halefine suikast
Terör devleti İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısında, Hizbullah'ın yeni lideri olduğu belirtilen Haşim Seyfettin'i hedef aldı. İsrail basını, Seyfettin'in öldürüldüğünü öne sürdü. Öte yandan Reuters Haber Ajansı, saldırının Hizbullah eski lideri Hasan Nasrallah’a düzenlenen saldırıdan daha büyük bir saldırı olduğunu yazdı.