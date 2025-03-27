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Natanz'daki depremden nükleer tesisin etkilenmedi

Natanz'daki depremden nükleer tesisin etkilenmedi

11:0027/03/2025, Perşembe
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İran, İsfahan eyaletine bağlı Natanz ilçesinde bu sabah meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremden ilçede yer alan nükleer tesisin etkilenmediğini duyurdu.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü
Behruz Kemalvendi
konuya ilişkin açıklamasında,
"Natanz bölgesinde meydana gelen depremler, bu bölgede bulunan nükleer tesisleri etkilemedi."
dedi.

Kemalvendi,
"Natanz'daki nükleer tesis, çok daha büyük şiddetteki depremlerin bile onu etkilemeyeceği şekilde inşa edilmiştir."
diye konuştu.


  • İran'ın en büyük uranyum zenginleştirme merkezine ev sahipliği yapan Natanz bölgesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Daha sonra en büyüğü 4,5 olmak üzere 7 artçı sarsıntı kaydedilmişti.

Can kaybının olmadığı depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılarda 16. yüzyıla ait tarihi Natanz Kervansarayı'nın giriş kapısının tamamen yıkıldığı ve bazı konutlarda da hasar meydana geldiği bildirilmişti.




#İran
#Behruz Kemalvendi
#Atom

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