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İran müzakere için ABD'ye ön şartlarını açıkladı

İran müzakere için ABD'ye ön şartlarını açıkladı

20:2120/03/2025, Thursday
AA
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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Trump'ın tehditkar söylemlerine cevap vererek müzakere için 'eşit şartlar' vurgusunda bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Trump'ın tehditkar söylemlerine cevap vererek müzakere için 'eşit şartlar' vurgusunda bulundu.

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditkar müzakere mektubuna ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Yalnızca saygı çerçevesinde ve eşit şartlarda müzakerelere açık olduklarını yineleyen İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülke çıkarlarından taviz vermeyeceklerini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi
, ülkesinin "her zaman diyaloğa ve müzakerelere hazır olduğunu ancak bu müzakerelerin eşit bir konumdan yürütülmesi ve ülkesinin çıkarlarına hizmet etmesi gerektiğini" ifade etti.

"Zalim yaptırımlara bir alternatif vardır"

Erakçi, İran'da Hicri Şemsi takvime göre yeni yılın ilk günü olan Nevruz Bayramı münasebetiyle yazılı mesaj yayımladı.

Mesajında, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere çağrısına ve tehditlerine dair Erakçi, "Biz, diplomasiye ve diyaloğa inanıyoruz ve diplomasinin tek taraflı politikalara, haksız baskılara, zalim yaptırımlara, sindirme ve tehditlere uygun bir alternatif olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Müzakere için ön şart

İranlı Bakan, "İran her zaman diyaloğa ve müzakerelere hazır olmuştur. Bu müzakereler eşit bir konumdan yürütülür ve İran halkının çıkarlarına hizmet eder." ifadelerini kullandı.

Erakçi, bu politikaya bağlı kalacaklarını ve "ülke çıkarlarından taviz vermeyeceklerini" kaydetti.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani de "yalnızca saygı ve adaba uygun olması halinde müzakereye açık olduklarını" söyledi

Trump'ın İran'a müzakere çağrısı ve tehditleri

Fox Business Network'e 7 Mart'ta röportaj veren Trump, İran lideri Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı.

Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım." demişti.

Hamaney, 8 Mart'ta yaptığı bir konuşmada, ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini ifade ederek İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söylemişti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da 11 Mart'ta Trump'ın tehditlerine ilişkin, "Tehdit ettiğin için seninle müzakere etmeyeceğim. Ne halt etmek istersen et." ifadelerini kullanmıştı.



#İran
#Müzakere
#İran Dışişleri Bakanı
#Abbas Erakçi

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