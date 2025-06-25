Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'ya desteğimiz devam ediyor

NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'ya desteğimiz devam ediyor

15:5925/06/2025, Çarşamba
G: 25/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Lahey'de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin basın toplantısı düzenledi. Rutte, Trump için "İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda son derece hassas bir saldırıyla aynı zamanda savaşı da sona erdirmesi övgüyü hak ediyor" diyerek saldırıyı savundu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte basın toplantısı düzenledi.

Rutte'nin açıklamalarından satır başları:

"(Donald Trump) İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda son derece hassas bir saldırıyla aynı zamanda savaşı da sona erdirmesi övgüyü hakediyor.

ABD 60-70 yıldır bu yük paylaşımının eşitlenmesi konusunda bir talepte bulunuyor ve böylece bütün ittifakı daha adil ve istikrarlı hâle getireceğiz ama aynı zamanda Rusya sebebiyle bir ihtiyaç da söz konusu.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#NATO
#Rutte
#ABD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS puanı nasıl hesaplanır? Doğru yanlış sayısına göre 2025 TYT, AYT, YDT puan hesaplama