NATO Rusya'nın ordu yapılandırması ve silah üretimine vurgu yaptı: Beş yıl içinde hazır olabilir

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın ordusunu yeniden yapılandırdığını ve beklenenden çok daha hızlı silah ürettiğini belirterek, "Rusya, NATO'ya karşı askeri güç kullanmaya 5 yıl içinde hazır olabilir." dedi.

Londra'da İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House'ta düzenlenen söyleşide konuşan Rutte, Hollanda'nın Lahey kentinde 24-25 Haziran'da yapılacak zirvede, liderlerin, üye ülkelerin Gayrisafi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) yüzde 5'ini savunma harcamalarına ayırma hedefi konusunda anlaşmalarını beklediğini söyledi.

NATO'yu daha adil hale getireceklerini ve güvenlik yükünü daha dengeli dağıtacaklarını ifade eden Rutte, “Her müttefik üzerine düşeni yapmalı çünkü ABD bu yükün çok fazlasını taşıdı. Avrupa ve Kanada daha fazlasını yapacak, ABD de NATO'ya olan sarsılmaz bağlılığını sürdürecek.” dedi.

Rusya'nın, Çin, Kuzey Kore ve İran'la birlikte hareket ederek askeri kapasite ve yeteneklerini artırdığını aktaran Rutte, şunları kaydetti:

“Rusya, Çin teknolojisiyle ordusunu yeniden yapılandırıyor ve beklediğimizden çok daha hızlı silah üretiyor. Mühimmat bakımından, NATO'nun bir yılda ürettiğini Rusya 3 ayda üretiyor. Bu yıl 1500 tank, 3000 zırhlı araç ve 200 İskender füzesi üretmesi bekleniyor. Rusya, NATO'ya karşı askeri güç kullanmaya 5 yıl içinde hazır olabilir. 5 yıl. Kendimizi kandırmayalım, hepimiz artık doğu kanadındayız. Yeni nesil Rus füzeleri ses hızının kat kat üzerinde hareket ediyor. Avrupa başkentleri arasındaki mesafe artık sadece dakikalarla ölçülüyor. Artık doğu veya batı yok, sadece NATO var."

Rutte, tarihin barışı korumak için savaşa hazırlanmak gerekliliğini öğrettiğine dikkati çekerek, “Hayalperestlik bizi güvende tutmaz. Tehlikeyi yok sayamayız. Umut bir strateji değildir.” dedi.

Savunma harcamalarına GSYH'nin yüzde 5'ini harcama hedefinin rastgele seçilmediğinin altını çizen Rutte, savunmada bir sıçrama yapma gereğine işaret etti.

NATO Genel Sekreteri, ittifakın savunma bakanlarınca geçen hafta uzlaşılan yeni hedefler hakkında da şu değerlendirmelerde bulundu:

“Hava ve füze savunmasında yüzde 400'lük bir artış gerekiyor. Rusya'nın Ukrayna'da yukarıdan nasıl terör estirdiğini görüyoruz. Ordularımızın ayrıca binlerce zırhlı araca, tanka ve milyonlarca top mermisine ihtiyacı var. Lojistik, tedarik, ulaşım ve sağlık desteği gibi destekleyici kabiliyetlerimizi iki katına çıkarmalıyız. Müttefikler daha fazla savaş gemisi ve uçak için yatırım yapacak. Sadece bir örnek vermek gerekirse, ABD'nin müttefikleri toplamda en az 700 adet F-35 savaş uçağı satın alacak. Ayrıca daha fazla insansız hava aracı (İHA) ve uzun menzilli füze sistemine yatırım yapacağız. Uzay ve siber yeteneklere daha fazla yatırım yapacağız. Açık olan şu ki, daha fazla yatırım yapmazsak, kolektif savunmamız inandırıcı olmaz."

Rutte, yapılacak harcamaların bir kişiyi memnun etmek için değil, 1 milyar insanı korumak için gerekli olduğuna vurgu yaptı.

Ukrayna halkının adil ve kalıcı bir barışı hak ettiğini söyleyen Mark Rutte, NATO'nun Ukrayna'ya savaşı uzatması için değil, kendini savunabilmesi ve gelecekteki saldırıları önleyebilmesi adına siyasi ve pratik desteğinin süreceğini sözlerine ekledi.



