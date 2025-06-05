NATO Genel Sekreteri Rutte ittifakın yeni hamlesini duyurdu: Yeni yetenek hedefleri üzerinde anlaştık

"Bu hedefler müttefiklerin önümüzdeki yıllarda yatırım yapması gereken yetenekleri tam olarak açıklıyor. Hava savunması, savaş uçakları, tanklar, insansız hava araçları, personel, lojistik ve çok daha fazlası. Bu hedefler doğrultusunda (Lahey Zirvesi'nde liderlere) savunma harcamalarını GSYİH'nin (yüzde 2'si olan mevcut hedeften) toplamda yüzde 5'ine çıkarmayı teklif edeceğim."