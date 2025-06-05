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NATO Genel Sekreteri Rutte ittifakın yeni hamlesini duyurdu: Yeni yetenek hedefleri üzerinde anlaştık

NATO Genel Sekreteri Rutte ittifakın yeni hamlesini duyurdu: Yeni yetenek hedefleri üzerinde anlaştık

20:005/06/2025, Perşembe
G: 5/06/2025, Perşembe
AA
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Rutte, müttefik liderlerine teklif edeceği yüzde 5'lik artışın yüzde 3,5'inin temel savunma harcamaları olduğunu belirtti.
Rutte, müttefik liderlerine teklif edeceği yüzde 5'lik artışın yüzde 3,5'inin temel savunma harcamaları olduğunu belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu. 24-25 Haziran'da yapılacak Lahey Zirvesi'nden önceki son bakanlar toplantısını tamamladıklarını belirten Rutte, "Bir dizi iddialı 'yeni yetenek hedefi' üzerinde anlaştık." dedi. Bunun oldukça önemli olduğuna dikkati çeken Rutte, "Bu hedefler doğrultusunda Lahey Zirvesinde liderlere savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine çıkarmayı teklif edeceğim." ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefiklerin "yeni yetenek hedefleri" üzerinde anlaştığını ve bunlar doğrultusunda liderlere Lahey Zirvesi'nde savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 5'ine çıkarmayı önereceğini duyurdu.

Rutte, Brüksel'deki karargahta düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu.

"Bir dizi iddialı 'yeni yetenek hedefi' üzerinde anlaştık"

24-25 Haziran'da yapılacak Lahey Zirvesi'nden önceki son bakanlar toplantısını tamamladıklarını belirten Rutte, "Bir dizi iddialı 'yeni yetenek hedefi' üzerinde anlaştık." dedi.

Bunun oldukça önemli olduğuna dikkati çeken Rutte, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu hedefler müttefiklerin önümüzdeki yıllarda yatırım yapması gereken yetenekleri tam olarak açıklıyor. Hava savunması, savaş uçakları, tanklar, insansız hava araçları, personel, lojistik ve çok daha fazlası. Bu hedefler doğrultusunda (Lahey Zirvesi'nde liderlere) savunma harcamalarını GSYİH'nin (yüzde 2'si olan mevcut hedeften) toplamda yüzde 5'ine çıkarmayı teklif edeceğim."

Rutte, bunun yüzde 3,5'inin "temel savunma harcamaları", yüzde 1,5'inin ise "güvenlik ve savunmayla ilgili diğer harcamalar"dan oluşacağını söyledi.

Bir soru üzerine Rutte, ABD'nin de aynı taahhütte bulunduğunu kaydetti.



#Mark Rutte
#NATO
#savunma harcamaları
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