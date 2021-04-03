​Neden iki devlet diyoruz anladınız mı: Rumların EOKA skandalına sert tepki Neden iki devlet diyoruz anladınız mı: Rumların EOKA skandalına sert tepki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Anastasiadis’in, Kıbrıslı Türkleri katleden terör örgütü EOKA’yı övmesi ve adına özel pul bastırmasına sert tepki gösterdi. Oktay, “Rum Yönetimi EOKA’nın yıl dönümünü resmi pul üzerinden kutluyor. Neden Kıbrıs’ta iki egemen devletli çözümü desteklediğimiz şimdi anlaşılıyor mu” diye sordu.

Haber Merkezi 03 Nisan 2021, 00:00 Son Güncelleme: 03 Nisan 2021, 04:55 Yeni Şafak