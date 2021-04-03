Dünya Neden iki devlet diyoruz anladınız mı Rumların EOKA skandalına sert tepki
AVRUPA

​Neden iki devlet diyoruz anladınız mı: Rumların EOKA skandalına sert tepki

Neden iki devlet diyoruz anladınız mı: Rumların EOKA skandalına sert tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Anastasiadis’in, Kıbrıslı Türkleri katleden terör örgütü EOKA’yı övmesi ve adına özel pul bastırmasına sert tepki gösterdi. Oktay, “Rum Yönetimi EOKA’nın yıl dönümünü resmi pul üzerinden kutluyor. Neden Kıbrıs’ta iki egemen devletli çözümü desteklediğimiz şimdi anlaşılıyor mu” diye sordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Neden iki devlet diyoruz anladınız mı: Rumların EOKA skandalına sert tepki
Fuat Oktay - Ersin Tatar

Güney Kıbrıs lideri Anastasiadis, terör örgütü EOKA’yı överken, terör örgütü için pul bastırarak bir skandala imza attı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin EOKA provokasyonuna Türkiye ve KKTC sert tepki gösterdi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıslı Türkleri acımasızca katleden terör örgütü EOKA’yı övdü. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Anastasiadis, “EOKA savaşçılarına hayranlık ve saygı duyarak, vatanımızın Avrupa ailesinde yeniden birleşeceği güne kadar çalışacağımızın sözünü veriyoruz” ifadelerini kullandı.

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TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVDÜ

  • Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Anastasiadis, “1 Nisan. Kıbrıslıların, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasına yol açan destansı bir mücadeleye başladığı gün. EOKA savaşçılarına hayranlık ve saygı duyarak, vatanımızın Avrupa ailesinde yeniden birleşeceği güne kadar çalışacağımızın sözünü veriyoruz” sözleriyle terör örgütüne hayranlığını gizlemedi.

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HAYALLERİ GERÇEK OLMAYACAK

EOKA terör örgütü, 1963 yılında tarihe “Kanlı Noel Olayları” olarak geçen olayları başlatan Türk düşmanı Rum Başpiskopos 3. Makarios öncülüğünde, Türk halkını yok edip, adayı Yunanistan’a bağlamak amacıyla kurulmuştu. TVNET’e özel açıklamalarda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Rumlar Türkleri kendi hükümdarlığına almak istiyor. Rum tarafı her zaman terör örgütü EOKA ruhuyla hareket etmiştir. Rumların hayali gerçek olmayacak” demişti.

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BİR TEPKİ DE OKTAY’DAN

  • Rum provokasyonuna bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan geldi. Oktay, KKTC’de çekimleri devam eden ve Kıbrıslı Türklerin var oluş mücadelesini anlatan TRT’nin yeni dizisi “Bir Zamanlar Kıbrıs” galasında Rum Yönetimi’nin Kıbrıslı Türkleri acımasızca katleden terör örgütü EOKA’nın bastırdığı pulları sert dille eleştirdi.

Kıbrıslı Türklerin var oluş mücadelesini anlatan 26 bölümlük yapımın galasında konuşan Oktay, Rum Kesimi’nden zarf içerisinde KKTC’deki Beyarmudu (Pile) Belediye Başkanı İlker Edip’e, terör örgütü EOKA Mücadelesi’nin 65’inci yıl dönümüne ilişkin pul gönderildiğini ifade etti.

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  • Oktay yaptığı açıklamada, “Filmde terör örgütü EOKA’nın vahşetini hep birlikte izledik mi? Bugün size bir pul göstereceğim. Bugün bir mektupla belediye başkanımızdan bu pulu aldım. Üzerinde EOKA’nın 65’inci yıl dönümü yazıyor. Yani Rum Yönetimi terör örgütü EOKA’nın 65’inci yıl dönümünü resmi pul üzerinden kutluyor” dedi. Ada’daki çözüme ilişkin federasyon isteyen kesimin 60 yıldır Kıbrıslı Türklerin zamanını harcadığına değinen Oktay, “Neden Kıbrıs’ta iki egemen devletli çözümü desteklediğimiz şimdi anlaşılıyor mu?” ifadelerine yer verdi.

Ömer Çelik
Ömer Çelik

Katliam şebekesi ancak lanetle anılır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin ‘EOKA terör örgütü’ provokasyonuna sert tepki gösterdi.

  • Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, “Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin EOKA terör örgütü’nün 65. yılını anan bir pul bastırmasını lanetliyoruz. EOKA bir katliam şebekesidir. Kıbrıs Türkleri’ni acımasızca öldüren bu terör örgütü ancak lanetle anılabilir. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin EOKA’yı anması hala bu cinayet şebekesine destek verdiğini gösteriyor. Kıbrıs Türkü bu cinayet örgütleriyle savaşarak varoldu ve varolmaya devam edecek. Türkiye, Kıbrıs Türk davasının sonsuza kadar destekçisidir. Her türlü cinayet şebekesini alt edecek irademiz vardır. Hiçkimse KKTC’nin meşru hak ve menfaatlerini gasp edemeyecektir” ifadelerini kullandı.
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