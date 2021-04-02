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Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 'EOKA' tepkisi: Aynı zihniyet bugün de devam ediyor

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin terör örgütü EOKA'nın kuruluşunun 66'ncı yılı nedeniyle düzenlediği anma törenine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Kıbrıs Türklerini azınlık olarak gören ve onları yok sayan zihniyetlerinin bugün de aynen devam ettiği" vurgulandı.

Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanlığından Kıbrıs Rum Yönetimine EOKA tepkisi: Aynı zihniyet bugün de devam ediyor
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Kıbrıslı Türklere yönelik katliamlar gerçekleştiren EOKA terör örgütü, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis tarafından övüldü. Örgüte hayranlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Anastasiadis, "1 Nisan. Kıbrıslıların, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasına yol açan destansı bir mücadeleye başladığı gün. EOKA savaşçılarına hayranlık ve saygı duyarak, vatanımızın Avrupa ailesinde yeniden birleşeceği güne kadar çalışacağımızın sözünü veriyoruz" ifadesini kullandı.

Rum lider Anastasiadis’den terör örgütü EOKA’ya övgü
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Rum lider Anastasiadis’den terör örgütü EOKA’ya övgü

Dışişleri'nden tepki

Skandal açıklamanın ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan Rum Yönetimi'ne çok sert bir tepki geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rum Yönetimi'nin 66'ncı yıldönümünü anma törenleriyle kutladığı EOKA'nın, Türkiye'nin ve Kıbrıslı Türklerin gözünde terör örgütü olduğu belirtildi.

"Aynı zihniyet bugün de devam ediyor"

EOKA'nın Ada'da bir dönem gerçekleştirdiği katliamların halen hafızalarda olduğu belirtilen açıklamada, "Bu örgütün Ada’daki Kıbrıs Türk varlığını ortadan kaldırmak için 1963- 1974 yılları arasında gerçekleştirdiği insanlık dışı katliamların acısı hafızalardadır. Tüm bunlara rağmen, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin EOKA'nın kuruluş yıldönümünü hala kutlaması, anısına pullar bastırması, Kıbrıs Türklerini azınlık olarak gören ve onları yok sayan zihniyetlerinin bugün de aynen devam ettiğinin bir başka kanıtıdır. Türkiye, KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de her zaman güvenliği ve refahı için yanında olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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