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Netanyahu'dan 'Suriye' tehdidi: Saldırıları genişletiriz

Netanyahu'dan 'Suriye' tehdidi: Saldırıları genişletiriz

21:2615/07/2025, Salı
G: 15/07/2025, Salı
AA
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İsrail Başbakanı Netanyahu, Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidinde bulundu.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'ye yoğun saldırılar gerçekleştirdiklerini belirterek "Şam yönetiminin tavrına bağlı" olarak saldırıları genişletme tehdidinde bulundu. Netanyahu, Suriye'nin güneybatısını "silahsızlandırılmış hale getirmek zorunda olduklarını" iddia etti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Netanyahu'nun Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile işgal altındaki Batı Şeria'da Ürdün Vadisi'ndeki Ultra-Ortodoks Yahudi (Haredi) İsrail ordusu birliğini ziyaretinde yaptığı konuşmayı yayınladı.

"Suriye'nin güneybatısını silahsızlandırılmış hale getirmek zorundayız"

Netanyahu, Suriye'de faaliyet gösterdiklerini ve Suriye'nin güneybatısını "silahsızlandırılmış hale getirmek zorunda olduklarını" iddia etti.

"Dürzileri korumakla da yükümlüyüz"

Egemenlik haklarını hiçe saydığı Suriye'nin "İsrail için ikinci bir Lübnan'a dönüşmesine izin vermeyeceklerini" ileri süren Netanyahu, Suriye'deki Dürzileri korumakla da yükümlü olduklarını savundu.

Netanyahu, Suriye'ye yoğun saldırılar düzenlediklerini belirterek
"Umarım daha fazlasını yapmak zorunda kalmayız, bu büyük ölçüde Şam'ın neyi yapacağı ya da yapmayacağına bağlı."
sözleriyle Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidinde bulundu.


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