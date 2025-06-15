Netanyahu'nun uçağı Yunanistan'da görüntülendi

İsrail'e ait devlet uçakları, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Atina Uluslararası Havalimanı'nda görüntülendi.
İsrail'e ait üç devlet uçağının Atina Uluslararası Havalimanı'nda görüntülendiği belirtildi.
İsrail'e ait devlet uçakları, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Atina Uluslararası Havalimanı'nda görüntülendi.
Uçaklardan birinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da kullandığı ‘Wings of Zion' (Siyon'un Kanatları) olduğu görüldü.
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