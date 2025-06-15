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Netanyahu'nun uçağı Yunanistan'da görüntülendi

Netanyahu'nun uçağı Yunanistan'da görüntülendi

11:5015/06/2025, Pazar
DHA
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İsrail'e ait devlet uçakları, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Atina Uluslararası Havalimanı'nda görüntülendi.
İsrail'e ait devlet uçakları, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Atina Uluslararası Havalimanı'nda görüntülendi.

İsrail'e ait üç devlet uçağının Atina Uluslararası Havalimanı'nda görüntülendiği belirtildi.

İsrail'e ait devlet uçakları, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Atina Uluslararası Havalimanı'nda görüntülendi.

Uçaklardan birinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da kullandığı ‘Wings of Zion' (Siyon'un Kanatları) olduğu görüldü.

#İsrail
#Atina Uluslararası Havalimanı
#Binyamin Netanyahu
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