Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Netanyahu'yu protesto eden milletvekilleri görevden alındı

Netanyahu'yu protesto eden milletvekilleri görevden alındı

21:033/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Netanyahu, muhalif milletvekilleri tarafından meclisteki konuşması sırasında protesto edildi.
Netanyahu, muhalif milletvekilleri tarafından meclisteki konuşması sırasında protesto edildi.

Vatandaşları tarafından sürekli protestoların hedefi olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu kez de mecliste protesto edildi. Netanyahu'nun konuşması sırasında bir milletvekilinin sert bir tavırla tepki gösterdiği görüldü. Olaya ilişkin iki milletvekilinin Knesset genel kurulundan ihraç edildiği bildirildi.

İşgalci İsrail'in Başbakanı
Binyamin Netanyahu
'nun meclis konuşmasına başlarken ona bağırdığı için iki muhalif milletvekilinin görevden alındığı bildirildi.
Terör devleti İsrail'de hükümetin ateşkes ve esir takası anlaşması konusundaki isteksizliği nedeniyle
Başbakan Binyamin Netanyahu
, ülke genelinde sık sık protesto ediliyor.
Sık sık sokaklara dökülen İsrailliler, katil
Netanyahu
ve hükümetini saldırılar ve rehineler konusunda eleştiriyor.
Netanyahu'ya İsraillilerin sokaklarda gösterdiği tepkilerin ardından bir protesto da
İsrail Meclisi Knesset
'te milletvekilleri tarafından yapıldı.

Salondan çıkmaya mı zorlandı?

İsrail'de muhalif Demokrat Parti Milletvekili
Gilad Kariv
ve
Yesh Atid
milletvekili Vladimir Beliak, 7 Ekim'e ilişkin devlet soruşturma komisyonunun kurulmasına ilişkin tartışmalar sırasında Netanyahu'yu eleştirip bağırdı.
Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde bir milletvekilinin
Netanyahu
'ya sert bir tavırla tepki gösterdiği görüldü.

Protesto eden vekiller görevden alındı

Vekil daha sonra meclisten çıkarken arkasından bir kişinin onu kapıya kadar takip etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Olaya ilişkin iki milletvekilinin Knesset genel kurulundan ihraç edildiği bildirildi.




#Binyamin Netanyahu
#Knesset
#Meclis
#Protesto

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Enflasyon verileri açıklandı: İşte fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler