Netanyahu'yu protesto eden milletvekilleri görevden alındı

Netanyahu, muhalif milletvekilleri tarafından meclisteki konuşması sırasında protesto edildi.
Vatandaşları tarafından sürekli protestoların hedefi olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu kez de mecliste protesto edildi. Netanyahu'nun konuşması sırasında bir milletvekilinin sert bir tavırla tepki gösterdiği görüldü. Olaya ilişkin iki milletvekilinin Knesset genel kurulundan ihraç edildiği bildirildi.
İşgalci İsrail'in Başbakanı
Binyamin Netanyahu
'nun meclis konuşmasına başlarken ona bağırdığı için iki muhalif milletvekilinin görevden alındığı bildirildi.
Terör devleti İsrail'de hükümetin ateşkes ve esir takası anlaşması konusundaki isteksizliği nedeniyle
Başbakan Binyamin Netanyahu
, ülke genelinde sık sık protesto ediliyor.
Sık sık sokaklara dökülen İsrailliler, katil
Netanyahu
ve hükümetini saldırılar ve rehineler konusunda eleştiriyor.
Netanyahu'ya İsraillilerin sokaklarda gösterdiği tepkilerin ardından bir protesto da
İsrail Meclisi Knesset
'te milletvekilleri tarafından yapıldı.
Salondan çıkmaya mı zorlandı?
Salondan çıkmaya mı zorlandı?
İsrail'de muhalif Demokrat Parti Milletvekili
Gilad Kariv
ve
Yesh Atid
milletvekili Vladimir Beliak, 7 Ekim'e ilişkin devlet soruşturma komisyonunun kurulmasına ilişkin tartışmalar sırasında Netanyahu'yu eleştirip bağırdı.
Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde bir milletvekilinin
Netanyahu
'ya sert bir tavırla tepki gösterdiği görüldü.
Protesto eden vekiller görevden alındı
Protesto eden vekiller görevden alındı
Vekil daha sonra meclisten çıkarken arkasından bir kişinin onu kapıya kadar takip etmesi dikkatlerden kaçmadı.
Olaya ilişkin iki milletvekilinin Knesset genel kurulundan ihraç edildiği bildirildi.
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