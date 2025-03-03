Netanyahu'yu protesto eden milletvekilleri görevden alındı

'nun meclis konuşmasına başlarken ona bağırdığı için iki muhalif milletvekilinin görevden alındığı bildirildi.

'nun meclis konuşmasına başlarken ona bağırdığı için iki muhalif milletvekilinin görevden alındığı bildirildi.

ve hükümetini saldırılar ve rehineler konusunda eleştiriyor.

ve hükümetini saldırılar ve rehineler konusunda eleştiriyor.

Netanyahu'ya İsraillilerin sokaklarda gösterdiği tepkilerin ardından bir protesto da

Netanyahu'ya İsraillilerin sokaklarda gösterdiği tepkilerin ardından bir protesto da

'ya sert bir tavırla tepki gösterdiği görüldü.

'ya sert bir tavırla tepki gösterdiği görüldü.

Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde bir milletvekilinin

Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde bir milletvekilinin

Vekil daha sonra meclisten çıkarken arkasından bir kişinin onu kapıya kadar takip etmesi dikkatlerden kaçmadı.