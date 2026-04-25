New York Belediye Başkanı Mamdani'den sözde Ermeni soykırımına katmerli destek: Türkiye'yi ve Osmanlı'yı hedef aldı

00:2725/04/2026, Cumartesi
Mamdani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sözde Ermeni soykırımına açık destek verdi.
New York Belediye Başkanı Zohran Kwame Mamdani, 1915 olayları üzerinden Türkiye ve Osmanlı’yı hedef alan ifadeler kullandı. Sözde Ermeni soykırımı iddialarına destek veren Mamdani, açıklamalarında Dağlık Karabağ sürecine de değinerek Azerbaycan’ı hedef alan söylemlerde bulundu. Mamdani, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1.5 milyon Ermeni'yi 'katlettiğini'; Azerbaycan'ın da 2023'te Dağlık Karabağ'dan 100 bin Ermeni'yi kovarak 'soykırım kampanyasını' sürdürdüğünü iddia etti.

New York Belediye Başkanı Zohran Kwame Mamdani, 1915 olaylarına ilişkin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, sözde Ermeni soykırımına destek çıkarak küstah açıklamalarda bulundu.

Türkiye'yi ve Osmanlı'yı hedef aldı

24 Nisan'ı işaret ederek bu günde 'Ermeni Soykırımı'nın 111. yıldönümünü' andığını ifade eden Mamdani, Türkiye'yi hedef aldı.

Günümüz Türkiye'sinde, Suriye'sinde ve Ermenistan'ında 1,5 milyon Ermeni'nin Osmanlı İmparatorluğu tarafından 'katledildiğini' ileri süren Mamdani, "Katledilen 1,5 milyon Ermeni'yi onurlandırırken, tarihin kendini tekrarlamasına izin vermeyi reddetmeliyiz." dedi.

Soykırım yalanı rüzgarına Dağlık Karabağ'ı da kattı

Açıklamasının devamında Türkiye'ye yönelik iftiralarını sürdüren Mamdani, Dağlık Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarılması adına 2020'de başlatılan operasyonlar üzerinden Azerbaycan'ı da hedef aldı.

Azerbaycan ve Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki Ermeni nüfusa 'saldırdığı' görüşünü savunan Belediye Başkanı, 2023 yılından Azerbaycan'ın söz konusu bölgeden 100 binden fazla Ermeni'yi kovduğu ve soykırım kampanyasını sürdürdüğü hezeyanında bulundu.

Ermeni diasporasına kucak açtı

Sözde Ermeni soykırımı yalanını savunarak Ermeni diasporasına kucak açarak tarihin yalan ve karanlık tarafında yer almayı seçen Mamdani, yaptığı paylaşımın sonunda ise, "Bu anma gününde, Ermeni halkının —ve tüm halkların— özgürlük, güvenlik ve kendi kaderini tayin hakkı için yeniden teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.


#1915 Olayları
#Zohran Mamdani
#New York
#Sözde Ermeni Soykırımı
ÖTV’siz alınabilecek araçlar ve fiyat listesi 2026: ÖTV’siz alınabilecek araçlar ve fiyat listesi açıklandı mı?