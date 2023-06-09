New Yorklular şehri terk ediyor: Evini satmak isteyenlerin sayısı yüzde 2 bin 600 arttı

New York/ABD
Kanada'daki alevlerden yükselen duman, rüzgarın etkisiyle, New York ve Philadelphia şehirleri başta olmak üzere birçok bölgeyi kapladı.
New York'ta hava kirliliği endeksinin normalin 8 katı olduğu duyuruldu.
New York’un bir iki günlüğüne de olsa havası en kirli büyükşehir ünvanı alması insanların New York’tan ayrılmayı düşünmesine sebep oldu.
ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin kuzeydoğu eyaletlerini de duman altında bırakan Kanada'da günlerdir devam eden orman yangınları konusunda yerel yetkililerin yönlendirmelerine uyulması çağrısı yaptı.