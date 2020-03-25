Dünya New Yorkta koronavirüs erken tahliye getirdi 300 mahkum serbest bırakılacak
KORONAVİRÜS

New York’ta koronavirüs erken tahliye getirdi: 300 mahkum serbest bırakılacak

ABD’de New York Belediye Başkanı Blasio, yaklaşık 300 mahkumun koronavirüs sebebiyle serbest bırakılacağını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
700 mahkum daha erken tahliye edilebileceği bildirildi.
700 mahkum daha erken tahliye edilebileceği bildirildi.

ABD’de New York Belediye Başkanı Bill de Blasio bugün yaptığı açıklamada, koronavirüsün yayılmasına yönelik endişeler sebebiyle kentin Rikers Island hapishanesinde tutulan yaklaşık 300 mahkumun serbest bırakılacağını açıkladı.

  • Serbest bırakılması planlanan mahkumların tümünün şiddet içermeyen suçlarla yargılandığı belirtildi. Daha önce De Blasio’nun, 500'den fazla mahkumu serbest bırakmayı düşündüğü, ancak mahkumların; yasal sorunları ve aile içi şiddet ya da cinsel saldırı suçları sebebiyle tutuklu olmalarından dolayı serbest bırakılmadığı belirtildi.

De Blasio’nun 700 mahkumu daha erken tahliyesi için değerlendirdiği ve kararın duruma göre verileceği de belirtildi.

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