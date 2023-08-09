Nijer'de diplomasi denemeleri

Nijer, Batı ve ECOWAS’ın “Geri çekilin yoksa saldırırız” tehdidine boyun eğmezken, ülkeye yönelik askeri müdahale planları şimdilik rafa kalktı ve ibre diplomasiye döndü. Gelişmeleri henüz darbe olarak nitelemeyen ABD’nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Nijer’i ziyaret ederek bazı cunta yetkilileriyle bir araya geldi. Nuland’ın Nijer’e gelişi, darbe sonrası ilk üst düzey ziyaret olarak kayıtlara geçti. Nuland, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın talebi üzerine Nijer’i ziyaret ettiğini belirterek “Bu sorunları diplomatik olarak çözmeye çalışıp çalışamayacağımızı, bazı müzakereleri başlatıp başlatamayacağımızı görmek istedik” ifadesini kullandı. Devrik lider Muhammed Bazoum ve cunta lideri Abdurrahmane Tchiani ile görüşme talebinin reddedildiğini kaydeden ABD’li diplomat, istişarelerin “Son derece samimi, zaman zaman da oldukça zor” geçtiğini bildirdi.