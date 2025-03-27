Organ nakli yapılan adam kuduz nedeniyle öldü

nde bir kişi, kendisine

nde bir kişi, kendisine

Yetkililere göre, kimliği açıklanmayan hasta, aralık ayında Ohio'daki bir hastanede organ nakli ameliyatı geçirdi ve bir ay sonra, ocak ayında hayatını kaybetti.

tarafından da doğrulandı.

tarafından da doğrulandı.

ile birlikte detaylı bir soruşturma yürüttüğü bildirildi. Kuduz teşhisi, CDC'nin

ile birlikte detaylı bir soruşturma yürüttüğü bildirildi. Kuduz teşhisi, CDC'nin

Yetkililer, hastanın kimliğini ve hangi organın nakledildiğini paylaşmadı. Michigan ve Ohio sağlık departmanlarının,

Yetkililer, hastanın kimliğini ve hangi organın nakledildiğini paylaşmadı. Michigan ve Ohio sağlık departmanlarının,

Temas eden tüm kişilere tedavi uygulandı

Temas eden tüm kişilere tedavi uygulandı

Sutfin, sağlık yetkililerinin, Michigan'daki hastayla temas eden sağlık çalışanları da dahil olmak üzere tüm kişilerin kuduz riski açısından değerlendirildiğini ve gerekli görülmesi halinde koruyucu tedavilerin uygulandığını belirtti.