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Organ nakli yapılan adam kuduz nedeniyle öldü

Organ nakli yapılan adam kuduz nedeniyle öldü

Semih Bozkuş
17:4627/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Organ nakli sonrası ölen kişide kuduz hastalığı tespit edildi.
Organ nakli sonrası ölen kişide kuduz hastalığı tespit edildi.

ABD'de organ nakli yapılan bir kişi kuduz hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde şahsın, hastalığı nakledilen organdan kaptığı belirtilirken, hastayla temas eden sağlık çalışanları da dahil olmak üzere tüm kişilerin kuduz riski açısından değerlendirildiğini ve gerekli görülmesi halinde koruyucu tedavilerin uygulandığı da aktarıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Michigan eyaleti
nde bir kişi, kendisine
bağışlanan bir organdan kuduz kaparak
hayatını kaybetti.
New York Post'ta yer alan habere göre,
Michigan Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı
yetkilileri, ölüm haberini perşembe günü duyurdu.

Yetkililere göre, kimliği açıklanmayan hasta, aralık ayında Ohio'daki bir hastanede organ nakli ameliyatı geçirdi ve bir ay sonra, ocak ayında hayatını kaybetti.

Nakledilen organdan kuduz kaptı

Michigan Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı sözcüsü Lynn Sutfin
, yapılan halk sağlığı soruşturması sonucunda hastanın, kuduzu nakledilen organ aracılığıyla kaptığının belirlendiğini açıkladı.
Yetkililer, hastanın kimliğini ve hangi organın nakledildiğini paylaşmadı. Michigan ve Ohio sağlık departmanlarının,
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC)
ile birlikte detaylı bir soruşturma yürüttüğü bildirildi. Kuduz teşhisi, CDC'nin
Kuduz Laboratuvarı
tarafından da doğrulandı.

Temas eden tüm kişilere tedavi uygulandı

Sutfin, sağlık yetkililerinin, Michigan'daki hastayla temas eden sağlık çalışanları da dahil olmak üzere tüm kişilerin kuduz riski açısından değerlendirildiğini ve gerekli görülmesi halinde koruyucu tedavilerin uygulandığını belirtti.

Hastanın Ohio'nun
Lucas County
bölgesinde tedavi gördüğü ve burada hayatını kaybettiği açıklandı.


#Kuduz
#Organ
#Bağış
#Ameliyat
#ABD

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