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Dünya

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde isyancı saldırısı: 5 asker hayatını kaybetti

Orta Afrika Cumhuriyeti’nin kuzeyindeki Vakaga eyaletinde isyancıların saldırısında 5 asker hayatını kaybetti. Ulusal basındaki haberlere göre, Vakaga eyaletinin Ndah köyünde motosikletle devriye gezen askerlere, Değişim için Vatanseverler Koalisyonu (CPC) adlı isyancı grup üyeleri pusu kurdu. Olayda 5 asker öldü.

14:07 . 19/04/2023 Wednesday
AA
Orta Afrika Cumhuriyeti

Orta Afrika Cumhuriyeti

Orta Afrika Cumhuriyeti’nin kuzeyindeki Vakaga eyaletinde isyancıların saldırısında 5 asker hayatını kaybetti.


Ulusal basındaki haberlere göre, Vakaga eyaletinin Ndah köyünde motosikletle devriye gezen askerlere, Değişim için Vatanseverler Koalisyonu (CPC) adlı isyancı grup üyeleri pusu kurdu. Olayda 5 asker öldü.


Seleka, Anti-Balaka, 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme), Barış İçin Birlik (UPC), OAC Vatansever Hareketi (MPC), Tanrının Direniş Ordusu (LRA) gibi silahlı gruplar, özellikle yer altı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerin hakimiyeti için mücadele ediyor.


CPC çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui'yi ele geçirmek için Aralık 2020'de harekat başlatmış ancak başarılı olamamıştı.


Ülkede 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında, çoğu Müslüman binlerce kişi katledildi, 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.


#Orta Afrika Cumhuriyeti
#CPC
#Vakaga
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