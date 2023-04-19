Orta Afrika Cumhuriyeti’nde isyancı saldırısı: 5 asker hayatını kaybetti

Ulusal basındaki haberlere göre, Vakaga eyaletinin Ndah köyünde motosikletle devriye gezen askerlere, Değişim için Vatanseverler Koalisyonu (CPC) adlı isyancı grup üyeleri pusu kurdu. Olayda 5 asker öldü.

Seleka, Anti-Balaka, 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme), Barış İçin Birlik (UPC), OAC Vatansever Hareketi (MPC), Tanrının Direniş Ordusu (LRA) gibi silahlı gruplar, özellikle yer altı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerin hakimiyeti için mücadele ediyor.