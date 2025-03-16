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Otomotiv devi Volkswagen tank üretecek

Otomotiv devi Volkswagen tank üretecek

04:0016/03/2025, Sunday
G: 16/03/2025, Sunday
Yeni Şafak
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Alman otomobil devi Volkswagen, Almanya için askeri teçhizat üretimine başlayacak. Bu adım Almanya’nın artan savunma harcamaları ve Avrupa’nın güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda stratejik bir karar olarak değerlendiriliyor.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in, Almanya hükümetiyle yaptığı yeni anlaşma kapsamında, askeri teçhizat üretimine başlayacağı belirtildi. Şirket, üretim kapasitesini askeri teçhizat üretiminde de kullanarak, başta askeri araçlar ve lojistik destek sistemleri olmak üzere çeşitli savunma ekipmanlarının üretimine başlayacağı kaydedildi. Söz konusu hamle, Almanya’nın artan savunma harcamaları ve Avrupa’nın güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda stratejik bir karar olarak değerlendiriliyor. Volkswagen'in CEO'su, bu adımın sadece iş gücü ve teknoloji anlamında değil, aynı zamanda Almanya'nın güvenliği için de kritik bir rol oynayacağını söyledi. Yaklaşık 320 milyar avronun üzerinde yıllık geliri olan ve dünya çapında 130'dan fazla üretim tesisinde 660 binden fazla çalışanı olan sanayi devinin hükümet için hangi silahları üreteceği açıklanmadı.



#Almanya
#volkswagen
#Savunma Sanayi

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