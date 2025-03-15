Z kuşağı Almanlar askerliğe sıcak bakmıyor

ABD'nin tehditleri sonrası savunma sanayiinde iyileştirmeye giden Avrupa'da sular durulmuyor.





Rusya- Ukrayna savaşının ardından Silahlı Kuvvetler'e 100 milyar euro yatırım yapan Almanya, personel sıkıntısına bir çözüm bulamadı.





Almanya'nın silahlı kuvvetler komiseri Eva Högl, bu hafta ülkenin 2031 yılına kadar 203.000 aktif asker hedefine ulaşma yolunda ilerlemediğini ve 2023'te asker sayısının kısmen yüksek bir ayrılma oranı nedeniyle geçen yıl biraz azaldığını belirtti.





2023 yılında başvuran 18.810 kişinin dörtte biri, altı ay içinde silahlı kuvvetlerden ayrıldı.





Rusya- Ukrayna savaşı sonrası Avrupalı liderler halktan yana bir beklentiye girerken, Z kuşağı Alman gençler ise askerliğe sıcak bakmıyor.





"Savaş zamanına uygun değil"





Alman Silahlı Kuvvetler Komutanı Högl, iş dünyasında kurumsal kültürü yeniden şekillendirme çabalarıyla tanınan Z kuşağının, askerde daha kolay duygusallaştığını ve ağladığını dile getirdi.





Bu durumu anladığını belirten komutan, "Olumsuz bir durum değil ama savaş zamanına uygun bir bakış açısı değil" diye ekledi.









"Savaşa hazır olun"





Rusya'nın Ukrayna'ya tam ölçekli saldırısının ardından, Avrupa siyasi ve askeri liderleri, halktan daha fazla beklentiye girmeye başladılar.





Birleşik Krallık'tan Korgeneral Sir Patrick Sanders, geçen yıl İngiliz halkına savaş için hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi. Almanya'da ise, 1949 Anayasası küresel barışı teşvik etmeyi taahhüt ederken, Savunma Bakanı Boris Pistorius geçen yıl ülkenin "savaşa hazır olması gerektiğini" söyleyerek şok meydana getirmişti.





Bu uyarılar, Donald Trump'ın Ocak ayında Beyaz Saray'a geri dönmesinin ardından hızlandı ve Ukrayna ile ateşkes görüşmesi yapmayı ve Avrupa'ya yönelik uzun vadeli ABD güvenlik garantilerini geri çekmeyi gündeme getirdi. Polonya Başbakanı Donald Tusk, geçen hafta ülkesinin "her yetişkin erkek için büyük ölçekli askeri eğitim" hazırladığını söyledi.





Zorunlu askerlik tartışması





Almanya'da, Hristiyan Demokratlar ve Sosyal Demokratlar gibi, gelecek hükümeti oluşturması muhtemel olan iki parti, geleneksel zorunlu askerliğin geri getirilmesini şiddetle eleştirdi.





Erken seçimin galibi olan Friederich Merz, askeri ve sivil seçenekler sunacak bir yıllık ulusal hizmeti savunuyor.











