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Almanya 'koalisyon' müzakerelerine başlıyor: Taraflar mutabık kaldı

Almanya 'koalisyon' müzakerelerine başlıyor: Taraflar mutabık kaldı

18:0510/03/2025, Pazartesi
G: 10/03/2025, Pazartesi
AA
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Almanya'da sandıktan birinci parti olarak çıkan Hristiyan Birlik partilerinin görüşemlerinden.
Almanya'da sandıktan birinci parti olarak çıkan Hristiyan Birlik partilerinin görüşemlerinden.

Almanya'da seçimlerden bir ve ikinci olarak çıkan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında koalisyon müzakereleri başlıyor. Hızlı müzakere konusunda anlaşmaya varan taraflar, 13 Mart Perşembe günü bir araya gelecek.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Sekreteri Carsten Linnemann, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, CDU parti üst kurullarının CDU/CSU ve SPD arasındaki ön görüşmelerde hazırlanan metni oy birliğiyle kabul ettiğini aktardı.

Hızlı müzakereler 13 Mart'ta başlıyor

Linnemann, parti üst kurullarının SPD ile koalisyon müzakerelerine başlamak için de yeşil ışık yaktığını belirterek,
"(Müzakereler) Perşembe günü 16 çalışma grubuyla başlayacak. 10 gün zaman var."
ifadesini kullandı.

Kaybedecek zamanın bulunmadığını aktaran Linnemann, tarafların müzakereleri hızlı ilerletme konusunda mutabık kaldığını aktardı.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi ve SPD üst kurulları dün koalisyon görüşmelerine başlamasına onay vermişti.

CDU/CSU ve SPD temsilcileri 23 Şubat'ta yapılan genel seçimlerin ardından hükümeti kurmak için ön görüşmeler yapmıştı.

Taraflar 8 Mart'ta ön görüşmeleri tamamlayarak koalisyon müzakerelerine temel oluşturacak ortak bir metin konusunda anlaşmıştı.

Seçimlerden kim ne kadar oy almıştı?

Almanya'da 23 Şubat'ta yapılan genel seçimlerde, CDU/CSU yüzde 28,5 oy oranıyla birinci çıkmıştı. SPD ise yüzde 20,8 oy oranıyla ikinci sırada yer alan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin ardından yüzde 16,4 ile üçüncü olmuştu.

Toplam 630 sandalyeli yeni mecliste CDU/CSU'nun 208, SPD'nin de 120 milletvekili bulunuyor.



#Almanya
#Koalisyon
#Hristiyan Birlik Partileri

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