Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Almanya'da koalisyon kuruluyor

Almanya'da koalisyon kuruluyor

10:5910/03/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber

Almanya'da 23 Şubat'taki erken genel seçimlerde sandıktan birinci çıkan CDU/CSU ile SPD, koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için gerçekleştirdikleri ön görüşmelerde genel prensiplerde anlaştı.

Almanya'da 23 Şubat'ta yapılan genel seçimin birincisi Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), göç ve ekonomi konusunda ortak ilkeler üzerinde anlaşmalarının ardından koalisyon görüşmelerine başlama kararı aldı.


Berlin'de düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, ön görüşmelerin iyi ve dostane bir atmosferde gerçekleştiğini belirterek göç, ekonomi, mali politikalar ve iş piyasası gibi kritik alanlarda anlaşmaya varıldığını kaydetti.

SPD Genel Başkanı Lars Klingbeil ise görüşmeleri ‘yapıcı' olarak değerlendirerek, tarafların ülke yönetiminde sorumluluk almaya hazır olduklarını söyledi.


#Almanya
#Koalisyon
#Seçim
#Parlamento

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayram öncesi otobüs bileti fiyatlarında artış! Uçak biletleriyle yarışıyor