Dünya Özür dileriz İhsan Amca Süleyman Soylu ile telefonda görüştü
KORONAVİRÜS

Özür dileriz İhsan Amca: Süleyman Soylu ile telefonda görüştü

Ankara’da sokağa çıkan 80 yaşındaki İhsan Yavaşça’nın rencide edildiği video tepki çekti. Videoyu çekip Yavaşça ile dalga geçen şahıs gözaltına alındı. Keçiören Kaymakamı Yavaşça’yı evinde ziyaret edip İçişleri Bakanı Soylu ile telefonla görüştürdü. Bakanlık, “Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik” açıklaması yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İhsan Yavaşça
İhsan Yavaşça

Ankara’da sokağa çıkma yasağına rağmen dışarıya çıkan İhsan Yavaşça’ya (80) ait sosyal medyada paylaşılan video tepki çekti. Videoyu çeken kişi İhsan Yavaşça’nın yanına gidip, polis gibi davranarak, “Normalde ceza kesmemiz gerekiyor, bu sefer sizi affedelim” dedi. Yaşlı adam ise “Hastaneye geldim, otobüs almadı beni, polise söyledim” yanıtını verdi. Yaşlı adam ile dalga geçilen video, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Davranışları tepki çeken gencin 15 gün evinde kaldıktan sonra haftada 2 gün huzurevini ziyaret etmesine hükmedildi.

ETKİLEŞİM HASTALARINDAN KORUYACAĞIZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da duruma tepki göstererek, Twitter hesabından açıklama yaptı. Soylu, “65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır” ifadelerini kullandı.

KAYMAKAM ZİYARET ETTİ

Keçiören Kaymakamı, İhsan amcayı ziyaret etti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tepki çeken videoyu çekip paylaşan kişinin M.T.E. olduğunu belirledi. M.T.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da İhsan Yavaşça’yı evinde ziyaret etti. Kaymakam Bulut, İhsan Yavaşça’yı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü.

SOYLU’YLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

İçişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp, hakkında işlem başlatıldı. Videoya çektiği İhsan Amcamızı Kaymakamımız ziyaret ederek Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik” denildi.

ÖRNEK KARAR

Ankara’da İhsan Yavaşça’yı rencide eden M.T.E. hakkında örnek bir karar verildi. Büyük tepki çeken olay sonrasında M.T.E, hakkında başlatılan işlem çerçevesinde dün adliyeye sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının “Kamu Görevini Usulsüz Üstlenilmesi” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında M.T.E, 1. Sulh Ceza Hakimliğinde hakim karşısına çıktı. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, “Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi” suçundan M.T.E. hakkında 15 gün süreyle evini terk etmemesine, bu sürenin tamamlanmasının ardından da haftada iki gün ikametine en yakın huzurevine ziyarete gitmesine hükmetti.

Bir utanç daha!

Bu görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti.
  • Ankara’da İhsan Yavaşça’yı rencide eden genç gözaltına alınırken, benzer bir haber daha geldi. Hangi şehirde kaydedildiği henüz bilinmeyen videoda, yaşlı adamı durduran bir grup genç, zorla yüzüne maske takarak başına kolonya döktü. Sosyal medyada yayılan görüntü, büyük tepki topladı. Görüntüde “Virüsün birini bulduk” diyen şahıs, gitmek isteyen yaşlı adamı “Bak lan buraya” diyerek zorla durduruyor. Görüntüde genç, yaşlı adama “Virüs vakasına yakalanmış acil müdahale timi geldi” diyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı görüntüyle ilgili soruşturma başlattı. Polis görüntüdeki gencin O.K. olduğunu tespit ederek gözaltına aldı.

Büyük tepki çekmişti: İçişleri Bakanlığı bu görüntülerle gözaltına alındığını duyurdu
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Büyük tepki çekmişti: İçişleri Bakanlığı bu görüntülerle gözaltına alındığını duyurdu
Ankara'da sokağa çıkma yasağının ihlal eden 65 yaş üstündeki vatandaşa ceza yazacağını söyleyip videosunu çekerek sosyal medyada paylaşan M.T.E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


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