Pakistan’da İmran Han kaosu

Pakistan Başbakanı İmran Han, demokratik siyasetin önemli araçlarından güven oylamasından kaçmak için 220 milyonluk ülkeyi belirsizliğe sürüklüyor. Geçtiğimiz günlerde ülkede, ekonomide ve sosyal hayatta kötü gidişat sebebiyle, koalisyon ortağı Birleşik Halk Hareketinin hükümetten desteğini çekmesiyle Han iktidarı, Pakistan Meclisinde çoğunluğu kaybetmişti.

Bunun üzerine harekete geçen muhalefet, Başbakan İmhan Han hakkında Meclis’te güven oylaması talebinde bulundu. Ancak Meclis Başkanının Yardımcısı Kasım Suri, güven oylamasına saatler kala, Anayasanın 5. maddesini teammüllere aykırı şekilde yorumlayarak, Han’ın başbakanlıktan düşmesinin yolunu açacak oylamanın yapılmasını engelledi. Uzmanların anayasal ihlal diye nitelendirdiği gelişme sonrasında Han’ın isteği üzerine Cumhurbaşkanı Arif Alvi, alelacele meclisi feshetti. Konuyu değerlendiren hukukçular, Pakistan Anayasası’nın 5. maddesine göre feshedilen ve muhalif vekilleri vatana ihanetle suçlayan kararı ‘hukuksuz’ olarak niteleyerek Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkan Yardımcısının “halkın iradesinin gerçekleşmesine engel olduğunu” vurguladı.

REKLAM

ANAYASA İÇİN KARA GÜN

Güvensizlik oylamasının reddedilmesinin ardından, kameralar önüne çıkan Han, erken seçim düzenleneceğini açıkladı ve demokrasinin en önemli kurumlarından Meclis’in halk adına karar verme fonksiyonunu devre dışı bırakmış oldu. Erken seçim kararı, milletvekilleri tarafından tepkiyle karşılandı. Muhalefetteki muhafazakâr parti Pakistan Müslüman Ligi-Navaz’ın (PML-N) genel başkanı Şahbaz Şerif, önlenen güvensizlik oyunu, “Pakistan anayasal tarihindeki kara bir gün” olarak nitelendirdi. Şerif, Han’ın en büyük rakibi ve koltuğu devredeceği kişi olarak görülüyor. Güvensizlik oylaması sonucu Anayasaya göre istifa etmesi gereken ve görevi çoğunluğun belirlediği kişi ya da hükümete devretmesi zorunlu olan Han’ın, meclisin feshedilmesi ile yeni seçimlerde tekrar aday olmasının önü açıldı. Yasalara göre en geç 90 gün içerisinde genel seçimlerin yapılması öngörülüyor.

Yüksek mahkeme toplanıyor

Pakistan Yüksek Mahkemesi, siyasi kargaşaya yol açan meclisi feshetme kararını görüşmek üzere yürüttüğü duruşmayı erteledi. Ülkedeki muhalefet, Han’ın talebi sonucu meclisin feshedilmesi ve seçime gidilmesi kararına itiraz etmişti. Beş yargıçtan oluşan Yüksek Mahkeme Değerlendirme Kurulu, duruşmanın ne zaman sonuçlanabileceği ile ilgili detay paylaşmadı. Mahkeme vereceği karar ile parlamentonun tekrar toplanmasının ve yeni bir hükümet ile başbakan seçilmesinin önünü açabilir.