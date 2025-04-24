Papa seçimi öncesi skandal: Kardinal Becciu’nun tartışmalı talebi

Ancak suçlamaları reddeden Becciu, kararın temyizini yapmış olup, şu an hâlâ temyiz süreci devam etmektedir. Bu süreç devam ederken Vatikan’daki bir dairede yaşamaya devam etmektedir. Becciu, Salı günü yaptığı açıklamada,

"Beni konklavdan dışlama amacı taşıyan açık bir irade olmadığını ve yazılı olarak istifamın talep edilmediğini"