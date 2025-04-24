Papa seçimi öncesi skandal: Kardinal Becciu’nun tartışmalı talebi

Mali suçlardan hüküm giyen bir kardinal, “seçim hakkı olmayanlar” listesinde yer almasına rağmen önümüzdeki papa seçiminin yapılacağı konklavda yer almak istiyor. İtalya’nın Sardinya bölgesinden Kardinal Giovanni Angelo Becciu, 2023 yılında zimmetine para geçirme ve dolandırıcılık suçlarından 5,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Kardinal Becciu, 2020 yılında Papa François tarafından Vatikan’daki mali skandal nedeniyle kardinal hak ve ayrıcalıklarından feragat etmesi istenmişti. Becciu, Vatikan’ın Devlet Sekreterliği'nde "sostituto" (yardımcı) olarak görev yapıyordu ve bu görev ona Papa ile doğrudan görüşme yetkisi veriyordu. Daha sonra, Vatikan’ın aziz yapma departmanını yönetmeye atanmıştı.2023 yılında zimmetine para geçirme ve dolandırıcılık suçlarından mahkum olan Becciu, 5,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve Vatikan’ın suç mahkemesince mahkum edilen ilk kardinal oldu.