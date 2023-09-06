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Dünya

Paris'te iklim aktivistleri Elysee Sarayı yakınındaki meydanı spreyle turuncuya boyadı

Fransa'nın başkenti Paris'te iklim aktivistleri, hükümetin iklim değişikliğiyle mücadeledeki eylemsizliğine tepki olarak Elysee Sarayı yakınındaki meydanı spreylerle turuncuya boyadı.

16:24 . 6/09/2023 Çarşamba
AA
Ulusal basındaki habere göre, 6 aktivist olay yerinde gözaltına alındı.

Ulusal basındaki habere göre, 6 aktivist olay yerinde gözaltına alındı.

"Derniere Renovation" isimli iklim topluluğunu destekleyen 6 iklim aktivisti, turuncu boya spreylerini Elysee Sarayı yakınındaki meydana püskürttü.


Hükümeti, iklim değişikliğine karşı mücadele etmemekle suçlayan ve bu konudaki eylemsizliğine tepki gösteren göstericiler, "Sizin suçlarınız, bizim ölülerimiz" yazılı tişört giydi.

Topluluğun X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Fransa'daki aşırı sıcak havalara dikkat çekildi.


Açıklamada, hükümet iklim kriziyle ilgili hiçbir güçlü adım atmamakla suçlanırken, bu durumdan en çok vatandaşların mağdur olduğuna işaret edildi.

Olayın gerçekleştiği sırada Elysee Sarayı'nda Bakanlar Kurulu Toplantısı yapılıyordu.


Ulusal basındaki habere göre, 6 aktivist olay yerinde gözaltına alındı.


#Fransa
#İklim Aktivistleri
#Paris
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