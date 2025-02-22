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Patlama bahanesiyle katliamları artıracak

Patlama bahanesiyle katliamları artıracak

04:0022/02/2025, Cumartesi
G: 22/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Soykırımcı İsrail, Bat-Yam’da meydana gelen 3 patlamanın ardından Batı Şeria'daki saldırılarını artırma kararı aldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgalci orduya geniş çaplı operasyon başlatma talimatı verirken, Savunma Bakanı Yisrael Katz da bölge halkını “Ağır bir bedel ödeyecekler” diyerek tehdit etti.

İşgalci İsrail ordusu, perşembe gecesi Tel Aviv’de boş bir otobüste meydana gelen patlamanın ardından Batı Şeria’da 21 Ocak’tan beri sürdürdüğü saldırılarını artırma kararı aldı. İsrail ordusu, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ŞABAK Başkanı Ronen Bar ve Emniyet Genel Müdürü Dani Levi ile birlikte Başbakan Binyamin Netanyahu’ya bölgeyle ilgili subduğu raporda yer alan değerlendirmelere binaen Netanyahu ve Katz’ın Batı Şeria’ya 3 ek tugay gönderilmesi kararı aldığını bildirdi.Raporda, Batı Şeria’da İsrail güçlerine karşı saldırıların artacağının değerlendirildiği bu yüzden bölgeye ek askeri güç sevk edileceği ifade edildi. Öte yandan, Tel Aviv’de yaşanan patlamadan sorumlu olabileceği belirlenen bir Yahudi'nin gözaltına alındığı bildirildi. İsrail Emniyeti de patlamanın arkasında Batı Şeria’nın kuzeyinde etkin olan Filistinli silahlı grupların olma ihtimalini araştırdığı kaydedildi.


#İsrail
#Batı Şeria
#saldırı

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