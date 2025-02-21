İsrail ateşkesi 350 kez ihlal etti

"İşgalci İsrail, ateşkes anlaşmasının imzalandığı tarihten bu yana 350'den fazla kez anlaşmayı ihlal etti. Bu durum, İsrail'in yükümlülüklerini ihlal etmeyi sürdürdüğünü ve uluslararası topluma meydana okumasını açık şekilde kanıtlıyor."