İsrail ateşkesi 350 kez ihlal etti

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümet Sözcüsü İsmail es-Sevabite, terör devleti İsrail'in 19 Ocak'ta yapılan ateşkesi 350 kez ihlal ettiğini açıkladı.
Sevabite, sosyal medya platformu X hesabından İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlallerine dair açıklama yaptı.
Sık sık ihlal gerçekleşiyor
İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.