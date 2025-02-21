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İsrail ateşkesi 350 kez ihlal etti

İsrail ateşkesi 350 kez ihlal etti

14:5521/02/2025, Cuma
G: 21/02/2025, Cuma
AA
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Gazze'de ateşkes 19 Ocak tarihinde başladı
Gazze'de ateşkes 19 Ocak tarihinde başladı

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümet Sözcüsü İsmail es-Sevabite, terör devleti İsrail'in 19 Ocak'ta yapılan ateşkesi 350 kez ihlal ettiğini açıkladı.

Sevabite, sosyal medya platformu X hesabından İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlallerine dair açıklama yaptı.


Sözcü Sevabite açıklamasında,
"İşgalci İsrail, ateşkes anlaşmasının imzalandığı tarihten bu yana 350'den fazla kez anlaşmayı ihlal etti. Bu durum, İsrail'in yükümlülüklerini ihlal etmeyi sürdürdüğünü ve uluslararası topluma meydana okumasını açık şekilde kanıtlıyor."
ifadelerini kullandı.

Sık sık ihlal gerçekleşiyor


İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.


Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.




#Gazze Şeridi
#israil
#ateşkes

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