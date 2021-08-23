Dünya Pençşirde gerilim büyüyor
ORTADOĞU

Pençşir’de gerilim büyüyor

Kabil’in Taliban’ın eline geçmesinin ardından bir hafta geçerken, ülkede kapsayıcı bir hükûmetin kurulması için trafik sürüyor. Ülkede silahlı muhalefetin merkezi konumundaki Pençşir’le yapılan görüşmeler başarısız oldu. Taliban bölgeye güç sevk ederken Ahmed Mesud da savaşmaya hazır olduklarını söyledi. Öte yandan Taliban temsilcileri, eski Başbakan Gulbeddin Hikmetyar’la bir araya geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pençşir’de gerilim büyüyor
Taliban heyeti eski Afganistan Başbakanı Gulbeddin Hikmetyar’la bir araya geldi.

Afganistan’ı kontrolü altına alan Taliban güçleri, ülkenin tamamını temsil edecek kapsayıcı bir hükûmet kurma çalışmalarına devam ederken, muhalefetin toplanma merkezi olan Pençşir’le yapılan müzakere başarısızlıkla sonuçlandı. Taliban yaptığı açıklamada, “yüzlerce” savaşçısının Pençşir Vadisi’ne gittiğini söyledi.

Taliban karşıtı güçleri kontrol eden Ahmed Mesud ise, Taliban’ın vadiyi ele geçirmeye çalışması durumunda güçlerinin savaşmaya hazır olduğunu söyledi. Pençşir Taliban’ın tam kontrol sağlayamadığı birkaç bölgeden biri. Son günlerde Taliban karşıtı grupların Pençşir’e geçtiğine yönelik bilgiler geliyordu.

Ahmed Mesud
Ahmed Mesud

KAN DÖKÜLMESİN ÇAĞRISI

Öte yandan Rusya’nın Kabil Büyükelçisi Dimitri Zirnov, Taliban’ın siyasi kanadından üst düzey bir ismin, Rusya’nın Kabil Büyükelçiliği’nden Pençşir’deki savaşçılara, Taliban’ın siyasi bir uzlaşmaya varmak istediği mesajını iletmesini istediğini belirtti. Rus büyükelçi, Taliban’ın bölgede kan dökülmesini istemediğini ve bölgedeki durumu yatıştırmak adına siyasi bir anlaşmaya varmayı ümit ettiklerini söyledi.

VİLAYETLERDE MÜZAKERE

Hükûmet çalışmaları kapsamında Taliban temsilcilerinin önümüzdeki günlerde Afganistan’da 20’den fazla vilayetin yönetici ve bürokratlarıyla bir araya geleceği, kendilerine güvenlik garantisi sunulacağı ve iş birliği teklifinde bulunulacağı kaydedildi. Reuters’e açıklama yapan bir Taliban yetkilisi, “Biz, herhangi bir eski hükûmet çalışanına bize biat etmesi ya da katılması için zorlamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Abdulgani Birader
Abdulgani Birader

HİKMETYAR’LA GÖRÜŞME

Taliban temsilcilerinin hükûmet kurma çalışmaları çerçevesinde ülkenin eski başbakanlarından Gulbeddin Hikmetyar ile de bir araya geldiği belirtildi. Bir Taliban heyeti, önceki gün de eski Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ve Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile hükûmet kurma çalışmalarına ilişkin görüşmeler yapmıştı.

KARDEŞİ BİAT ETTİ

Öte yandan Taliban güçlerinin Kabil’e girmesinin ardından kaçan eski Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani’nin kardeşi Haşmet Gani’den biat açıklaması geldi.

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Taliban’ın iki kanadı
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