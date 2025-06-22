Pentagon'dan İran'a saldırı açıklaması: "Başkomutan Trump’tan emir aldık, nükleer program yok oldu"

İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırı sonrası ABD yönetiminden ilk resmi açıklamalar geldi. Pentagon’dan konuşan Savunma Bakanı Pete Hegseth, saldırının aylar süren hazırlık sonrası yapıldığını ve operasyonun “Amerika’nın caydırıcılığını geri getirdiğini” belirtti. ABD Genelkurmay Başkanı Caine ise operasyonda uygulanan şaşırtma taktiğinin başarıyla sonuçlandığını duyurdu.









"Başkomutan Trump’tan emir aldık, nükleer program yok oldu"





ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile birlikte İran’ın nükleer tesislerine yapılan saldırıya dair açıklamalarda bulundu. Hegseth, "Başkomutandan emir aldık. Operasyon İran halkına değildi, Amerika'nın caydırıcılığı geri döndü" dedi.

Pete Hegseth'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:





"İran’a kusursuz operasyon yaptık. Aylar, haftalar süren bir hazırlık yaptık. Başkomutan Trump’tan emir aldık.





Başkomutanımızdan aldığımız emir güçlü bir emirdi. Bu, Trump'ın görevde olduğu tüm zaman boyunca şunu söyledi, 'İran nükleer silaha sahip olmamalıdır' dedi. Başkan Trump'ın liderliği sayesinde İran'ın nükleer isteklerini ortadan kaldırdık. Birçok başkan İran'ın nükleer faaliyetlerini sonlandırma hayalini kurdu, ama hiçbiri başaramadı. Aylarca ve haftalarca planlama ve pozisyonlanma şeklinde hazırlık gerektirdi. Başkan'ın emriyle en üst düzeyde operasyonel güvenlikle gerçekleştirildi.





Dünyanın haberi bile olmadı. Bu anlamda da önemli bir başarı olma özelliği taşıyor. Saldırı MOP bombasının (sığınak delici bomba) ilk kullanımı olmuştur. Başkomutanımızı da tebrik etmek istiyorum. Operasyonu çok etkili bir şekilde yönetti."









ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine’in açıklamaları ise şöyle:





Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece taktik pozisyonu korumak ve gizlemek için B-2 uçakları Pasifik'e gitti. Kandırma operasyonunun başarılı olmasıyla birlikte, 18 saatlik bir uçuş ve minimal iletişimle operasyona gidildi.





Dün akşam Başkan Trump'ın söylediği gibi diğer uçaklar da hedeflerini vurmuş ve toplam 14 bomba ile iki hedef alanı bombalanmıştır.





Tüm İran'ın nükleer altyapı hedefleri, İran saatiyle 02.10'da yine İsfahan'a ulaşmış ve operasyon süresince sürpriz ve şok efekti kurulmuştur.





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