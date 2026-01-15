Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Pentagon'dan tansiyonu artıracak talimat: USS Abraham Lincoln Orta Doğu'ya gidiyor

Pentagon'dan tansiyonu artıracak talimat: USS Abraham Lincoln Orta Doğu'ya gidiyor

18:0815/01/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
ABD Merkezi Komutanlığı’nın "sorumluluk alanı", 4 milyondan fazla mil kareyi kapsıyor.
ABD Merkezi Komutanlığı’nın "sorumluluk alanı", 4 milyondan fazla mil kareyi kapsıyor.

İran'a yönelik askeri harekat tehditlerini sürdüren ABD gerilimi artıracak yeni bir hamlede daha bulundu. ABD medyası, Pentagon'un uçak gemisi ve saldırı grubunun Orta Doğu'ya gitmesi talimatını verdi.

ABD medyasının bildirdiğine göre Pentagon, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve saldırı grubunun Güney Çin Denizi’nden Orta Doğu’ya gitmesi talimatını verdi.

Uçak gemisi ve saldırı grubu Orta Doğu'ya dümen kırdı

İran’da 28 Aralık’tan bu yana devam eden protestoların ardından ABD’nin Tahran yönetimi üzerindeki baskısı arttı. ABD Başkanı Donald Trump’ın müdahale açıklamalarının ardından Washington yönetimi, bölgedeki askeri varlığını güçlendirme kararı aldı. ABD medyasının bildirdiğine göre Pentagon, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve saldırı grubunun Güney Çin Denizi’nden Orta Doğu’ya gitmesi talimatını verdi.

"Tahran ile önceki gerilimlerdeki duruma kıyasla farklı"

ABD gazetesi The Wall Street Journal, Trump’ın USS Gerald R. Ford uçak gemisi grubunu ekim ayında Akdeniz’den Karayipler’e gönderme kararının şu anda İran’a yönelik muhtemel herhangi bir saldırıda rol oynayacak uçak gemisi gruplarının bulunmadığı anlamına geldiğini ve bunun Tahran ile önceki gerilimlerdeki duruma kıyasla farklı olduğunu bildirdi. Gazete, bir ABD Donanması yetkilisine atıfta bulunarak, ABD’nin şu anda Karayipler’de 12 savaş gemisi bulunduğunu, Orta Doğu’da ise 6 savaş gemisi bulunduğunu aktardı.

ABD Merkezi Komutanlığı’nın "sorumluluk alanı", 4 milyondan fazla mil kareyi kapsıyor. Bu alan Kuzeydoğu Afrika, Orta Doğu, Orta Asya ve Güney Asya’da Mısır, Irak, Afganistan, İran ve Pakistan gibi 21 ülkeyi içeriyor.



#ABD
#Pentagon
#Orta Doğu
#Uçak Gemisi
#İran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Beşiktaş - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz kanalda mı? ZTK Beşiktaş Keçiörengücü yayın bilgileri