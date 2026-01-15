Yeni Şafak
İsrail'de sığınaklar açılmaya başlandı: İran misilleme yapabilir

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in tüm birliklerde savunma hazırlığının güçlendirilmesi talimatı verildiği aktarıldı. Öte yandan Birüssebi'de belediye, İran'da devam eden gösteriler nedeniyle ABD'nin vurması durumunda misilleme olarak hedef alınabilecekleri yorumuyla sığınaklar açmaya başladığı aktarıldı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, ABD'nin İran'a yönelik muhtemel saldırısına ilişkin tartışmalar sürerken, ordudaki tüm birliklere savunma hazırlıklarını güçlendirme talimatı verdiği açıklandı.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran'a ilişkin haberleri yakından takip ettiklerini kaydetti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in tüm birliklerde savunma hazırlığının güçlendirilmesi talimatı verdiğini aktaran Defrin, kamuoyundaki söylentilerden ziyade resmi açıklamaların dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Defrin,
"Bu aşamada savunma politikasında herhangi bir değişiklik yok."
ifadesini kullanırken değişiklik olması durumunda gerekli resmi açıklamanın yapılacağını belirtti.

Beerşeva Belediyesi kamu sığınaklarını açmaya başladı

Öte yandan İsrail'in güneyindeki Birüssebi'de (Beerşeva) belediyenin kamu sığınaklarını açmaya başladığı aktarıldı.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, belediye İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarının değişmediğini ve günlük rutinin normal şekilde devam etmesini gerektiğini belirtti.

Belediyenin gelişmeleri izlemeye devam edeceği ve durumun değişmesi durumunda yeni talimatlar yayınlanacağı aktarıldı.

Uluslararası basında çıkan haberlerde, İran'da devam eden gösterilerin ardından ABD'nin İran'a saldırı düzenleyebileceği belirtiliyor.

ABD'nin vurması halinde İran'ın misilleme olarak İsrail'i de hedef alabileceği yorumları yapılıyor.



