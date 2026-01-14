Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan net mesaj: Kürtlerin korunması PKK üzerinden sağlanamaz

Suriye ordusu, terör örgütü PKK'nın bölgedeki uzantısı SDG'yi topraklarından temizlemek için operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlar sonucu Halep terör örgütünden temizlendi.

Bu süreçte ise kamuoyunda operasyonların bölgedeki Kürtlere yönelik gerçekleştirildiği yönünde yalan iddialar ortaya atıldı.

Suriye medyasına konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 'Arap-Kürt çatışması' fikrini aşılamaya çalışan algı operasyonlarına yönelik açıklamada bulundu.

"Kürtlerin güvenliği PKK aracılığıyla sağlanamaz"

Dış silahlı gruplar üzerinden yürütülen politikaların ülkeyi daha derin krizlere sürüklediğini söyleye Şara, Kürtlerin güvenliğinin, Türkiye ile onlarca yıllık çatışması bulunan terör örgütü PKK aracılığıyla sağlanamayacağını belirterek bu tür yaklaşımların Suriye’nin taşıyamayacağı bir yük oluşturduğunu dile getirdi.

Kürt davasının terör örgütü PKK ve onun bölgesel çatışmalarıyla ilişkilendirilmesinin yanlış olduğunu söyleyen Şara, zorla askere alma ve çocukların silah altına alınması gibi uygulamaların Suriye devleti ile Kürt unsurlar arasındaki gerilimi derinleştirdiğini ifade etti.

Devlet çatısı altında çözüm çağrısı

Şara, Kürtlerin gerçek anlamda korunmasının, yeni Suriye gerçekliğine entegrasyonla mümkün olacağını belirterek, “Suriye devleti bir düşman değil, bir kazanımdır” dedi. Alternatif yolların ancak Kürtlerin vatandaşlıktan, yönetimden veya varoluştan dışlanması halinde meşru görülebileceğini vurgulayan Şara, devlet çatısı altında çözüm çağrısında bulundu.







