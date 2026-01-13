Halep kırsalında provokasyon hazırlığı

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG’nin Halep’in doğu kırsalındaki tahkimatına dikkati çekerek, herhangi bir askeri eyleme sert karşılık vereceğini bildirdi. Suriye haber ajansı SANA’ya göre, Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti'nden yapılan açıklamada, Halep’in doğusunda Meskene ve Deyr Hafir çevresinde YPG/SDG’nin konuşlandığı noktalara yeni silahlı grupların ulaştığı belirtildi. Ordu yetkilileri, “takviyeler arasında PKK mensupları ile devrik rejimin kalıntıları bulunuyor” bilgisini paylaştı. Suriye ordusunun sahadaki durumu doğrudan ve acil şekilde değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, örgütün söz konusu tahkimatının tehlikeli bir tırmanma olduğu vurgulandı. Ordu yetkilileri, Suriye ordusunun, söz konusu grupların gerçekleştireceği herhangi bir askeri hareketi sert bir karşılıkla yanıtlanacağını vurgulayarak, “Suriye ordusu bu gelişmeler karşısında eli kolu bağlı kalmayacaktır” ifadesini kullandı.

Terör örgütü YPG/SDG, Suriye topraklarının üçte birini işgal altında tuttuğu sahada enerji kaynaklarının yanında ülkenin en büyük su kaynağını da tehdit aracı olarak kullanıyor. Büyük bölümü Fırat Nehri'nin doğusu olmak üzere Suriye topraklarının üçte birlik kesimini halen işgal altında tutan YPG/SDG, ülkenin en büyük enerji kaynakları, tarım arazileri ve su kaynakları ile barajlarına el koymuş durumda. Halep'in doğusundaki Tişrin, Rakka'nın batısındaki Tabka ve Baas barajlarını örgüt kontrol ediyor. Şam yönetimiyle özerkliği ve nehrin doğusundaki statükoyu kabul ettirmek isteyen örgüt, suyu önemli bir tehdit aracı olarak kullanabileceğini Halep kent merkezindeki operasyon esnasında da gösterdi. Örgüt, 10 Ocak'ta Halep'in doğusunda Kafse ile Meskene arasında, Fırat Nehri kıyısındaki El-Babiri Su İstasyonu'ndan su pompalama faaliyetlerini durdurdu. Suriye Enerji Bakanlığı, istasyonun Halep kenti ve çevresindeki kırsal bölgeler için ana su kaynağı olduğu uyarısında bulunup kesintinin vilayetin tamamını etkileyen doğrudan zarara yol açtığı, halkın yaşamını ve temel hizmetlere erişimini olumsuz etkilediğini duyurdu. Artan tepkilerin ardından örgüt, su istasyonunu yeniden faaliyete geçirmek zorunda kaldı.