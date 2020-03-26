Dünya Pentagonun koronavirüs tedbiri 90 bin asker bu karardan etkilenecek
KORONAVİRÜS

Pentagon'un koronavirüs tedbiri: 90 bin asker bu karardan etkilenecek

ABD Savunma Bakanı Esper, Savunma Bakanlığına bağlı tüm asker ve sivil personel ile ailelerinin yurt dışı intikal ve seyahatlerini yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 60 günlüğüne askıya aldı. Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Daha önce dış seyahat, kalıcı üs değiştirme, geçici görev ve personel izinlerine konulan sınırlamalara ek olarak bu adım, tatbikat, sevkiyat, tekrar sevkiyatlarla küresel güç idare faaliyetlerini de etkileyecektir" dedi.

Haber Merkezi AA
ABD Savunma Bakanı Mark Esper.
ABD Savunma Bakanı Mark Esper.

Pentagon konu ile ilgili yaptığı açıklamada, bu adımın, Kovid-19 salgının ABD ordusunda yayılmasını engellemek için atıldığı belirtildi.

  • Açıklamada, "Daha önce dış seyahat, kalıcı üs değiştirme, geçici görev ve personel izinlerine konulan sınırlamalara ek olarak bu adım, tatbikat, sevkiyat, tekrar sevkiyatlarla küresel güç idare faaliyetlerini de etkileyecektir. 60 gün içinde sevk edilecek yaklaşık 90 bin askerin sevkiyat ve intikalleri bu emirden etkilenecektir" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu emirden, hasta nakilleri, sevkiyat için hareket etmek üzere olan savaş gemileri, seyahatte olan ve birliklerine dönmekte olan personelin muaf olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu aşamada, bu emrin ABD kuvvetlerinin Afganistan'dan 135 gün içinde çekilme planını etkilemesi beklenmiyor" denildi.

Iraklı doktor gözyaşlarıyla yalvardı: Lütfen evde kalın
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Iraklı doktor gözyaşlarıyla yalvardı: Lütfen evde kalın
Irak'ta korona virüsüne karşı alınan önlemler çerçevesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen bazı vatandaşlar yasağa uymuyor. Korona virüsle mücadele eden Iraklı bir doktor yasağa uymayan vatandaşları uyarmak için sosyal medyada görüntü paylaştı. Görüntüde ağlamaya başlayan Iraklı doktor, 'Çoğu kişi sokağa çıkma yasağına uymuyor. Lütfen evde kalın, çok kişi bize geliyor, çok sayıda insan kaybettik. 7 gündür buradayız ve gece gündüz çalışıyoruz. Hayatlarımızı sizin için feda ettik. Lütfen evde kalın' şeklinde konuştu.

Pentagon binasında ilk Kovid-19 vakası

Diğer taraftan Pentagon'dan yapılan başka bir açıklamada, ilk kez Pentagon binasında görevli bir askerde Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Deniz Piyadelerinde görevli bir askerin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve şu anda evinde karantinada olduğu belirtildi.

Söz konusu askerin en son 13 Mart'ta Pentagon binasında bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.

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