DünyaPKK/PYD yandaşları Almanyanın Girit Konsolosluğunu işgal etti
AVRUPA

PKK/PYD yandaşları Almanya'nın Girit Konsolosluğunu işgal etti

PKK/PYD yandaşları Almanya'nın Girit Konsolosluğunu işgal etti

Terör örgütü PKK yanlısı bir grup Girit Adası'ndaki Alman Konsolosluğunu işgal ederek maddi hasar verdi. Konsolosluğa maddi hasar veren grubun Alman bayrağını da indirdiği belirtildi.

Haber MerkeziAA
Terör örgütü yandaşları, Almanya'nın Girit Konsolosluğunu işgal etti
Terör örgütü yandaşları, Almanya'nın Girit Konsolosluğunu işgal etti

Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Almanya Konsolosluğunun terör örgütü PKK/PYD yandaşları tarafından işgal edildiği bildirildi.

Girit basınında yer alan haberlere göre, Adanın Kandiye kentindeki konsolosluğu işgal eden grup, binaya üzerinde "Afrin'e dayanışma" yazılı bir bez astı.

Konsolosluğa maddi hasar veren grubun Alman bayrağını da indirdiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto eden grubun eylemi sırasında, Alman konsolosun makamında olmadığı kaydedildi.

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