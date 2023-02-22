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Dünya

Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 7 patlama meydana geldi

Meksika’da bulunan Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte yedi patlama meydana geldi. Son patlamalarla birlikte bu yıl yaşanan patlama sayısı 136’ya ulaştı.

10:55 . 22/02/2023 Çarşamba
Diğer
Popocatepetl Yanardağı

Popocatepetl Yanardağı

Meksika
Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yapılan açıklamada, Popocatepetl’da son 24 saatte 7 patlama ile 149 kez gaz ve kül çıkışı gerçekleştiği belirtildi.

Yanardağ ağzından çıkan küllerin havaya karışarak rüzgarın etkisiyle kuzeye doğru yayıldığı aktarıldı. Açıklamada, kuzeyde yer alan yerleşim yerlerinde hafif kül yağışı beklendiği bildirildi.

Bu yıl patlama sayısı 136’ya ulaştı

En son 18 Şubat’ta 7 patlamanın daha meydana geldiği yanardağda, 13 Şubat’ta ise 18 patlama kaydedilmişti.

Bugün yaşanan patlamalarla birlikte Popocatepetl Yanardağı’nda bu yıl toplam 136 patlama yaşandı.

Bir yılı aşkın bir süredir faaliyetlerinde artış görülen ve geçtiğimiz yıl 113 patlamanın kaydedildiği Popocatepetl Yanardağı, Manchester Üniversitesi bilim adamlarına göre önümüzdeki bir kaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada yer alıyor.




#Popocatepetl Yanardağı
#Meksika
#patlama
1 saat önce
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Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 7 patlama meydana geldi
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