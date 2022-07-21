Portekiz'de bin 65 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdi

Avusturya'da yaşayan Türk genç kız anlattı: Orada Suriyelilere yapılan burada bize yapılıyor

Avusturya'da yaşayan Türk bir genç kız, Türkiye'de bazı kesimin göçmenlere yönelik ırkçı tutumunun yaşadığı ülkede, Türklere karşı yapıldığını söyledi. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan genç kız, 'Bu yüzden ben her zaman kime karşı olursa olsun yapılan bu tarz şeylerin ırkçılık olduğunu ve insanlara çok büyük zararlar verdiğini düşünüyorum' ifadelerini kullandı.