Dünya Portekizde bin 65 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdi
AVRUPA

Portekiz'de bin 65 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdi

Portekiz'de Sağlık Bakanlığı 7 18 Temmuz tarihleri arasında bin 65 kişinin aşırı sıcaklardan hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Portekizde bin 65 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdi
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Yetkililerin ölüm artışından aşırı sıcakları sorumlu tuttuğu Portekiz'de, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 7-18 Temmuz'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1065'e ulaştı.

Yüksek sıcaklıkların artmasıyla ilerleyen günlerde daha fazla ölümün muhtemel olduğu belirtildi.

  • Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü (IPMA) verilerine göre, ülkede sıcaklık "yangın riski yüksek" seviyede seyrediyor.

Bazı bölgelerde sıcaklığın 40 derecenin üstünde olduğu ülke topraklarının yüzde 80'inde kuraklık yaşanırken, halihazırda devam eden 13 yangın nedeniyle yüzlerce yerleşim yeri alevlerin tehdidi altında bulunuyor.

İspanya'da da 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgasının en az 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı bildirilmişti.

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