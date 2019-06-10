Dünya Prens Selmanın Sudan planı
ORTADOĞU

Prens Selman'ın Sudan planı

Prens Selman'ın Sudan planı

Sudan'da Nisan ayında gerçekleşen askeri darbenin ardından ülkeye Suudi Arabistan'dan üst düzey ziyaret gerçekleştirildi. Prens Selman’ın küçük kardeşi Halid bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karakaş geçtiğimiz hafta Cuma günü gizlice Sudan’a gitti ve kısa bir görüşmenin ardından ülkeyi terk etti. Bu görüşmede Ortadoğu’nun “kiralık katili” Muhammed Dahlan da olduğu bildirildi.

Haber Merkezi Diğer
Muhammed bin Selman.
Muhammed bin Selman.

Hartum havaalanındaki bazı kaynaklar, Muhammed bin Selman’ın küçük kardeşi Halid bin Selman’ın Birleşik Arap Emirlikleri Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karakaş ve Ortadoğu’nun “kiralık katili” olarak anılan Muhammed bin Zaid’in danışmanı Muhammed Dahlan ile birlikte geçtiğimiz hafta Cuma günü Sudan’ı ziyaret ederek bir saat kadar kısa bir görüşmenin ardından bu ülkeyi terk ettiği bildirildi.

  • Bu haber kaynakları El Kudsul Arabi gazetesine yaptıkları açıklamada, söz konusu gizli ziyaretin Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in arabuluculuk amacıyla Sudan’a gelişinden önce, sabah saatlerinde gerçekleştiğini ve Hızlı Müdahale Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Muhammed Hamdan Daklu’nun havaalanında onları karşıladığını belirtti.

Üç üst düzey yetkili, Askeri Geçiş Konseyi başkanı Abdulfettah el-Burhan’la kısa bir görüşme gerçekleştirdikten sonra hemen Sudan’ı terkedip Suudi Arabistan’a geçti. Bu kısa ziyaretin ardından Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Hartum’a gelerek krizin taraflarıyla bir araya geldi.

Bu gelişmeler yaşanırken geçen gün Suudi muhalif yazar Fuad İbrahim de kendi twitter sayfasında, ABD Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı David Hill’in Halid bin Selman’a “Sudan’da siyasi işler sivil kurumlara bırakılmalıdır” dediğini yazdı.

Fuad İbrahim, daha sonra şöyle yazıyor: “Siyaset öyle bir zillete düşmüş ki, Halid bin Selman gibi bir çocuk, köklü bir milletin, hatta Arapların en bilinçli milletinin kaderini belirliyor

Arabistan ve ardından Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan Askeri Geçiş Konseyi’ni resmen tanıyan ilk ülkelerdi ve Suudi kralı 14 Nisan’da gıda ve ilaç kargolarını bu ülkeye gönderme talimatını vermişti.

Sudanlı kaynakların çoğu, ölü sayısının şimdiye kadar 113 kişiye ulaştığı geçen Pazartesi katliamının Mekke zirvesi ve Abdulfettah el-Burhan’ın Suudi Veliaht’le görüşmesinden sonra ve onun yeşil ışık yakmasıyla gerçekleştiği görüşünde.

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