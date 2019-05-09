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Dünya Dahlan Sudanda iş başında
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AFRİKA

Dahlan'dan Sudan çıkarması: Kiralık katil iş başında

Dahlan Sudan’da iş başında

Sudan’da BAE ve Suudi destekli darbenin ardından Ortadoğu’nun “kiralık katili” olarak anılan Muhammed Dahlan da ortaya çıktı. Dahlan, BAE uçağıyla Sudan’ın başkenti Hartum’a gitti. İsmi gizli tutulan bir BAE’li bakanın eşlik ettiği Dahlan’ın askeri geçiş konseyi ve siyasi gruplarla görüştüğü belirtiliyor.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Ortadoğu’nun 'kiralık katili' Muhammed Dahlan
Ortadoğu’nun 'kiralık katili' Muhammed Dahlan

Sudan’da BAE ve Suudi destekli darbenin ardından Ortadoğu’nun “kiralık katili” Muhammed Dahlan sahneye çıktı. Başkent Hartum’a giden Dahlan'ın, askeri geçiş konseyiyle görüştüğü belirtiliyor.

Ortadoğu'nun kiralık katili olarak anılan Muhammed Dahlan şimdi de Sudan'a el uzattı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın tetikçiliğini yapan Muhammed Dahlan'ın, darbe yapılan Sudan'a gittiği öğrenildi. Al-Quds ve Al-Arabi sitelerinin belirttiğine göre Dahlan, Sudan'ın başkenti Hartum'a BAE uçağı ile gitti.

Binlerce Sudanlı, yönetimin sivillere teslimi ve eski rejimin tüm sembol isimleri ve kurumlarının tasfiyesi talebiyle 6 Nisan’dan bu yana başkentte ordunun ana karargahı önünde gösterilerini sürdürüyor.

BAE'Lİ BAKANLA BİRLİKTE GİTTİ

Dahlan'ın yanında bir BAE'li bakanın da olduğu belirtildi. Dahlan ile beraber giden BAE'li bakanın adı ise bilinmiyor. Kaynaklar, Dahlan'ın askeri geçiş konseyi ile toplantı yaptığını ve ülkedeki siyasi grupların liderleriyle de görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı.

DESTEK ALDIK, İTİRAFI

Sudan'da 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının devrildiği darbenin ardından yönetimi ele geçiren Sudan Askeri Konseyi Sözcüsü Şemseddin Kebbaşi'den de BAE ve Suudi Arabistan itirafı geldi. Kebbaşi, eylemlere müdahale ve göstericilere ait barikatların kaldırılması girişimlerinin, ordu tarafından değil üçüncü bir güç tarafından yapıldığını ifade ederek, Suudi Arabistan ve BAE'den destek alındığını belirtti, ancak konuya ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Sudan Askeri Konseyi Sözcüsü Şemseddin Kebbaşi

EYLEMCİLER ENDİŞELİ

  • Sudan'lı eylemciler Ömer El-Beşir'in devrilmesinin ardından BAE'nin ülkede artan etkisinden endişe duyuyorlar. Sudan’da 19 Aralık’ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan’da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

250 MİLYON DOLAR AKTARDI

Darbe ile yönetimin değişmesinin ardından Suudi Arabistan ve BAE, Sudan'a 3 milyar dolar değerinde yardım göndereceğini duyurmuştu. BAE Nisan ayının sonunda taahhüt ettiği gibi Sudan Merkez Bankası'na 250 milyon dolar aktardığını duyurmuştu.

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