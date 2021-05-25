Putin-Biden görüşmesi 16 Haziran'da

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ilk yüz yüze görüşmesinin ne zaman ve nerde olacağı belli oldu.

İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden, 16 Haziran’da Cenevre’de bir araya gelecek.

İDDİALAR DOĞRULANDI

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev’in ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Cenevre kentinde görüşmesinin ardından ABD basınında Biden ve Putin'in haziranda İsviçre’nin Cenevre kentinde yüz yüze görüşeceği yazılmıştı. İddialar doğrulanmış oldu.

DÜNYA Biden ve Putin’in haziranda Cenevre’de yüz yüze görüşeceği iddia edildi