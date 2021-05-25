Dünya Putin-Biden görüşmesi 16 Haziranda
AVRUPA

Putin-Biden görüşmesi 16 Haziran'da

Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden, 16 Haziran’da Cenevre’de bir araya gelecek. Açıklama Kremlin tarafından yapıldı. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın görüşmesi sonrası ABD basını da bu yönde bir iddia ortaya atmıştı.

Haber Merkezi AA
Putin-Biden görüşmesi 16 Haziranda
Görüşme İsviçre'de gerçekleşecek.

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ilk yüz yüze görüşmesinin ne zaman ve nerde olacağı belli oldu.

İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden, 16 Haziran’da Cenevre’de bir araya gelecek.

İDDİALAR DOĞRULANDI

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev’in ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Cenevre kentinde görüşmesinin ardından ABD basınında Biden ve Putin'in haziranda İsviçre’nin Cenevre kentinde yüz yüze görüşeceği yazılmıştı. İddialar doğrulanmış oldu.

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