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Putin Orta Doğu temsilcisini görevden aldı

Putin Orta Doğu temsilcisini görevden aldı

22:019/07/2025, Çarşamba
AA
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Görevden alınan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov.
Görevden alınan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'un görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Putin'in imzaladığı kararname, Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlandı.

Buna göre, Mihail Bogdanov, Orta Doğu ile Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı görevlerinden alındı.

İstifa mı etti?

Tass'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Bogdanov'un istifa ettiği iddia edildi.



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