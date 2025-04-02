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Putin satışı onayladı: Goldman Sachs'ın hisseleri alındı

Putin satışı onayladı: Goldman Sachs'ın hisseleri alındı

16:102/04/2025, Çarşamba
AA
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Arşiv.
Arşiv.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Goldman Sachs'ın bazı Rus şirketlerdeki hisselerinin Balchug Capital adlı şirket tarafından satın alınmasını onayladı.

Putin'in onayladığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı. Buna göre, Goldman Sachs'ın bazı Rus şirketlerdeki hisselerinin Balchug Capital adlı şirket tarafından satın alınmasına izin verildi.

Ermenistan merkezli şirket satın aldı

Goldman Sachs'ın hisselerinin satışına onay verilen şirketler arasında, Inter RAO, Gazprom, Rosneft, Surgutneftegaz, Novatek, NLMK, Rostelecom, Tatneft ve Lukoil bulunuyor. Putin, Goldman Sachs'ın ülkedeki iştirakinin Ermenistan merkezli Balchug Capital tarafından satın alınmasını da 31 Ocak'ta onaylamıştı. Rusya Merkez Bankası, Goldman Sachs'ın aracılık lisansını Ağustos 2024'te iptal etmişti. Batılı çok sayıda banka ve finans kurumu Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini sonlandırmıştı.



#Rusya
#Putin
#Goldman Sachs

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