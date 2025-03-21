Piyasalara Merkez ve SPK desteği

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda ismin terör ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından piyasalarda yaşanan hareketlilik üzerine Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni adımlar attı. SPK, şirketlerin yönetim kurulu kararıyla Borsa İstanbul'da pay geri alım programı başlatabileceğini açıkladı. Buna göre, şirketler ikinci bir duyuruya kadar genel kurul kararı olmaksızın hisse geri alımı yapabilecek. Payları borsada işlem gören ortaklıklar için geri alım programının uygulanmasında sadece yönetim kurulu kararı yeterli olacak. Mevcut geri alım programlarına belirli esneklikler de sağlanacak.

29 ŞİRKET HİSSE GERİ ALIMI YAPTI

SPK'nın borsadaki düşüşü önlemek amacıyla getirdiği kolaylık sonrasında dün 29 şirket pay geri alımı gerçekleştirdi. Türk Hava Yolları (THY), yaklaşık 5 ay sonra Borsa İstanbul'dan pay geri alımına imza attı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, toplam 166 bin TL nominal tutarlı işlemlerin 298,25-299 lira aralığında olduğunu belirtti. Halkbank da 2 yıl sonra geri alım yaptığını duyurdu. Şirket, 2 milyon TL nominal tutarlı işlemlerin 21,16-21,24 lira aralığında gerçekleştirildiğini bildirdi. Doğan Holding ise kendi kaynaklarından karşılamak üzere geri alım için 1,5 milyar TL fon ayırdığını paylaştı. Ahlatcı Doğalgaz Dağıtım, Enerya Enerji, Pardus Girişim Sermaye Yatırım Ortaklığı, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler, Lokman Hekim Sağlık Turizm Eğitim, Güler Yatırım, Rta Laboratuvarları ve TUKAS Gıda Sanayi de hisse geri alımı yapan şirketler arasında yer aldı.

BORSADAKİ AŞIRI KAYIPLAR ÖNLENDİ

SPK kararına göre, geri alınan hisseler 30 gün boyunca satılamayacak. Analistler, şirketlerin pay geri alımlarını hızlandırmasını beklerken, SPK yaptığı hamleyle Borsa İstanbul'daki aşırı kayıpları önledi. Hafta ortasında yüzde 10'a yakın düşüş gösteren Borsa İstanbul dün alıcılı bir seyir izledi ve gün içerisinde en yüksek 10 bin 156 puana ulaştı. BIST 100 endeksi kapanışı ise yüzde 0,50 düşüşle 9 bin 810 puandan yaptı.

TL'YE DESTEK İÇİN YENİ ÖNLEMLER

Piyasalarda istikrarın pekişmesi amacıyla Merkez Bankası da yeni kararlar aldı. Merkez Bankası, ilk olarak kurlarda oynaklıkların dengelenmesi amacıyla TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladı. Bu amaçla günlük 600 milyar TL’lik depo alım ihalesi açan TCMB, bankalara istedikleri kadar döviz verebileceğini ortaya koydu. Ayrıca Para Politikası Kurulu, finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere dün takvim dışı bir toplantı yaptı. Kurul, gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 46’ya yükseltilmesine karar verdi. Politika faizi yüzde 42,5’te sabit tutuldu. Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit bıraktı. Önceki gün yüzde 12 yükselerek 41 lira ile tarihi zirvesini gören dolar, seansın ilerleyen döneminde 37 lira bandında dengelenmişti. Avro/TL ise 45,20 ile yeni rekoru test edip 41 seviyesine kadar indi.

GOLDMAN SACHS: MB'NİN MÜDAHALE İÇİN YETERLİ REZERVİ VAR

Alınan tedbirlerle döviz kurlarında oynaklık dururken, ABD'nin önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs, TCMB'nin dolarizasyon riskini kontrol altına almak için yeterli alana sahip olduğuna dikkat çekti. Goldman Sachs doların 12 ay sonra 42 lira seviyesinde olacağını tahmin ederek, Merkez Bankası'nın sahip olduğu güçlü rezervlere de vurgu yaptı. ABD'li banka, TCMB'nin swaplar hariç net rezervlerinin geçen yılın başından beri yaklaşık 100 milyar dolarlık artış gösterdiğine işaret etti.











