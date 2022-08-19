Dünya Putinden Zaporijya uyarısı Büyük çaplı bir felaket olur
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Putin'den Zaporijya uyarısı: Büyük çaplı bir felaket olur

Rusya, Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki bölgenin tamamen silahsızlandırılması yönündeki talepleri reddetti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde santralin bombalanmasının "büyük çaplı bir felaket" riski yarattığı konusunda uyarıda bulundu.

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Putinden Zaporijya uyarısı: Büyük çaplı bir felaket olur
​Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali ziyaretleri sırasında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) müfettişlerine gerekli yardımı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Putin görüşmede Ukrayna'nın güneyindeki santralin bombalanmasının "büyük çaplı bir felaket" riski yarattığı konusunda uyarıda bulundu.

Görüşmede her iki lider de tesise Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan bir ekip gönderilmesi gerektiği konusunda hemfikir kaldı.

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Zelenskiy'den Türkiye dahil çok sayıda ülkeye Zaporijya uyarısı: Büyük felakete yol açabilir
FOTOĞRAF 19
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Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar hala devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy son yaptığı açıklamada dikkatleri Zaporijya Nükleer Santrali’ne çekti.
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Rus ordusu tarafından santral çevresinin sürekli olarak bombalandığını savunan Zelenskiy, \"Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali ve çevresindeki kışkırtıcı eylemlerine devam ediyor. Santrali koruma bahanesiyle işgalciler yakındaki kasabaları ve toplu alanları bombalamaya devam ediyor.
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Rusya fiili santral depolarında mühimmat ve teçhizatlarını saklıyor. Bütün bu olanlar Rusya’nın, Avrupa ülkeleri ve diğer 15 ülkenin güvenlik taleplerini reddettiğini gösteriyor\" derken bu talepleri ileten ülkeler arasında ABD, Kanada, Avustralya, Gürcistan, Türkiye, İngiltere ve Güney Kore’nin bulunduğunu söyledi.
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Sözlerinin devamında Zaporijya Nükleer Santrali’nde olası bir radyasyon kaçağının bölge ülkeleri için tehlike oluşturacağını ifade eden Zelenskiy, \"Bu terör devleti uluslararası toplumun taleplerini görmezden geliyorsa, bu acilen harekete geçilmesi gereken bir durumdur. Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki herhangi bir radyasyon olayı Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye’ye, Gürcistan’a ve uzak bölgelerdeki diğer ülkelere darbe oluşturur. Her şey rüzgarın yönüne ve gücüne bağlı. Rusya’nın eylemleri bir felakete yol açarsa sonuçları şimdilik sessiz kalanları vurabilir. Şimdi dünya bir nükleer santrali savunmak için güç ve kararlılık göstermezse bu, dünyanın kaybettiği anlamına gelecektir\" şeklinde konuştu.
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Sözlerinin devamında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Birleşmiş Milletler ve büyük 7 ülkenin dışişleri bakanlarının Rusya’nın eylemlerini durdurması için çağrı yaptığını hatırlatan Zelenskiy, \"Ancak Rusya’ya, Rus Atom Enerjisi Kurumu Rosatam’a ve bu terör devletinin tüm nükleer kuruluşlarına karşı yeni sert yaptırımlar için çağrı yapılmalı. Tüm Rus askerleri santral çevresinden ve bölgeden koşulsuz olarak çekilmeli\" dedi.
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Rus ordusu tarafından Zaporijya Nükleer Santrali çevresine saldırılar gerçekleştirildiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, santraldeki herhangi bir radyasyon olayının Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye'ye, Gürcistan'a ve uzak bölgelerdeki diğer ülkelere darbe oluşturacağı uyarısında bulundu.
Title
Rus ordusu tarafından Zaporijya Nükleer Santrali çevresine saldırılar gerçekleştirildiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, santraldeki herhangi bir radyasyon olayının Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye'ye, Gürcistan'a ve uzak bölgelerdeki diğer ülkelere darbe oluşturacağı uyarısında bulundu.
Title
Rus ordusu tarafından Zaporijya Nükleer Santrali çevresine saldırılar gerçekleştirildiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, santraldeki herhangi bir radyasyon olayının Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye'ye, Gürcistan'a ve uzak bölgelerdeki diğer ülkelere darbe oluşturacağı uyarısında bulundu.
Title
Rus ordusu tarafından Zaporijya Nükleer Santrali çevresine saldırılar gerçekleştirildiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, santraldeki herhangi bir radyasyon olayının Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye'ye, Gürcistan'a ve uzak bölgelerdeki diğer ülkelere darbe oluşturacağı uyarısında bulundu.
Title
Rus ordusu tarafından Zaporijya Nükleer Santrali çevresine saldırılar gerçekleştirildiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, santraldeki herhangi bir radyasyon olayının Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye'ye, Gürcistan'a ve uzak bölgelerdeki diğer ülkelere darbe oluşturacağı uyarısında bulundu.
Title
Rus ordusu tarafından Zaporijya Nükleer Santrali çevresine saldırılar gerçekleştirildiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, santraldeki herhangi bir radyasyon olayının Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye'ye, Gürcistan'a ve uzak bölgelerdeki diğer ülkelere darbe oluşturacağı uyarısında bulundu.
Title
Rus ordusu tarafından Zaporijya Nükleer Santrali çevresine saldırılar gerçekleştirildiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, santraldeki herhangi bir radyasyon olayının Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye'ye, Gürcistan'a ve uzak bölgelerdeki diğer ülkelere darbe oluşturacağı uyarısında bulundu.
Title
Rus ordusu tarafından Zaporijya Nükleer Santrali çevresine saldırılar gerçekleştirildiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, santraldeki herhangi bir radyasyon olayının Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye'ye, Gürcistan'a ve uzak bölgelerdeki diğer ülkelere darbe oluşturacağı uyarısında bulundu.
Title
Rus ordusu tarafından Zaporijya Nükleer Santrali çevresine saldırılar gerçekleştirildiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, santraldeki herhangi bir radyasyon olayının Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye'ye, Gürcistan'a ve uzak bölgelerdeki diğer ülkelere darbe oluşturacağı uyarısında bulundu.
Title
Rus ordusu tarafından Zaporijya Nükleer Santrali çevresine saldırılar gerçekleştirildiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, santraldeki herhangi bir radyasyon olayının Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye'ye, Gürcistan'a ve uzak bölgelerdeki diğer ülkelere darbe oluşturacağı uyarısında bulundu.
Title
Rus ordusu tarafından Zaporijya Nükleer Santrali çevresine saldırılar gerçekleştirildiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, santraldeki herhangi bir radyasyon olayının Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye'ye, Gürcistan'a ve uzak bölgelerdeki diğer ülkelere darbe oluşturacağı uyarısında bulundu.
Title
Rus ordusu tarafından Zaporijya Nükleer Santrali çevresine saldırılar gerçekleştirildiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, santraldeki herhangi bir radyasyon olayının Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye'ye, Gürcistan'a ve uzak bölgelerdeki diğer ülkelere darbe oluşturacağı uyarısında bulundu.
Title
Rus ordusu tarafından Zaporijya Nükleer Santrali çevresine saldırılar gerçekleştirildiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, santraldeki herhangi bir radyasyon olayının Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye'ye, Gürcistan'a ve uzak bölgelerdeki diğer ülkelere darbe oluşturacağı uyarısında bulundu.
Title
Rus ordusu tarafından Zaporijya Nükleer Santrali çevresine saldırılar gerçekleştirildiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, santraldeki herhangi bir radyasyon olayının Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye'ye, Gürcistan'a ve uzak bölgelerdeki diğer ülkelere darbe oluşturacağı uyarısında bulundu.
Zelenskiy'den Türkiye dahil çok sayıda ülkeye Zaporijya uyarısı: Büyük felakete yol açabilir
Rus ordusu tarafından Zaporijya Nükleer Santrali çevresine saldırılar gerçekleştirildiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, santraldeki herhangi bir radyasyon olayının Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye'ye, Gürcistan'a ve uzak bölgelerdeki diğer ülkelere darbe oluşturacağı uyarısında bulundu.


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