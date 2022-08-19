Putin'den Zaporijya uyarısı: Büyük çaplı bir felaket olur

Sözlerinin devamında Zaporijya Nükleer Santrali’nde olası bir radyasyon kaçağının bölge ülkeleri için tehlike oluşturacağını ifade eden Zelenskiy, \"Bu terör devleti uluslararası toplumun taleplerini görmezden geliyorsa, bu acilen harekete geçilmesi gereken bir durumdur. Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki herhangi bir radyasyon olayı Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye’ye, Gürcistan’a ve uzak bölgelerdeki diğer ülkelere darbe oluşturur. Her şey rüzgarın yönüne ve gücüne bağlı. Rusya’nın eylemleri bir felakete yol açarsa sonuçları şimdilik sessiz kalanları vurabilir. Şimdi dünya bir nükleer santrali savunmak için güç ve kararlılık göstermezse bu, dünyanın kaybettiği anlamına gelecektir\" şeklinde konuştu.