Putin'in akıl hocası Erdoğan'ı tehdit etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'akıl hocası' olarak nitelenen Rus strateji uzmanı ve siyaset bilimci Alexander Dugin, Suriyeli muhaliflerin Beşşar Esed rejimini devirmesi sonrası Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nefret kustu.
Rusya ve İran'ın desteğine güvenerek yıllardır Suriye halkına zulmeden ve 1 milyondan fazla sivilin ölümüne neden olan Beşşar Esed rejimi, Suriyeli muhaliflerin operasyonuyla 12 günde çöktü.
Esed, ailesini de yanına alarak Rusya'ya kaçtı. Mülteci konumuna düşen Esed'e arka çıkmak da Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'akıl hocası' olarak nitelenen Rus strateji uzmanı ve siyaset bilimci Alexander Dugin'e kaldı.
X hesabından bir paylaşım yapan Dugin, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nefret kustu.