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Putin'in akıl hocası Erdoğan'ı tehdit etti

Putin'in akıl hocası Erdoğan'ı tehdit etti

Hüseyin Berk
00:5610/12/2024, Salı
G: 10/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Rus strateji uzmanı Dugin, Esed rejiminin çöküşünü hazmedemeyip Türkiye'yi tehdit etti.
Rus strateji uzmanı Dugin, Esed rejiminin çöküşünü hazmedemeyip Türkiye'yi tehdit etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'akıl hocası' olarak nitelenen Rus strateji uzmanı ve siyaset bilimci Alexander Dugin, Suriyeli muhaliflerin Beşşar Esed rejimini devirmesi sonrası Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nefret kustu.

Rusya ve İran'ın desteğine güvenerek yıllardır Suriye halkına zulmeden ve 1 milyondan fazla sivilin ölümüne neden olan Beşşar Esed rejimi, Suriyeli muhaliflerin operasyonuyla 12 günde çöktü.

Esed, ailesini de yanına alarak Rusya'ya kaçtı. Mülteci konumuna düşen Esed'e arka çıkmak da Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'akıl hocası' olarak nitelenen Rus strateji uzmanı ve siyaset bilimci Alexander Dugin'e kaldı.

X hesabından bir paylaşım yapan Dugin, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nefret kustu.

Putin'in akıl hocası Erdoğan'ı tehdit etti

Suriyeli muhaliflerin ülkesini özgürlüğe kavuşturmasını kabullenemeyen Dugin,
"Suriye Erdoğan için bir tuzaktı. Stratejik bir hata yaptı."
ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin 'Rusya ve İran'a ihanet ettiğini' öne süren Dugin,
"Mustafa Kemal'in Türkiye'sinin sonu başladı. Bundan sonra tövbe edeceksiniz."
dedi.


#Alexander Dugin
#Rusya
#Vladimir Putin
#Recep Tayyip Erdoğan
#Suriye
#Türkiye

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